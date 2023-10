Są przecieki! To on może poprowadzić "Mam Talent" za Prokopa?! Wielka gwiazda TVN

Zna go cała Polska

Michał Wiśniewski poszedł na badania

Michał Wiśniewski prowadzi bardzo intensywny tryb życia. Ciągłe koncerty, nagrywanie nowych kawałków, biznesy... Do tego dochodzi opieka nad dziećmi. Wokalista Ich Troje ma ich aż sześcioro (z trzema kobietami). O ile czwórka jest już duża, o tyle z dwójką maluchów piosenkarz ma pełne ręce roboty. Niedawno Michał Wiśniewski wybrał się z 2,5-letnim Falco Amadeusem do wulkanizatora na męską wyprawę. Jeszcze więcej uwagi wymaga pewnie Noël Cloé, który na świat przyszedł w maju 2023 roku. Popularny "Wiśnia' jednak nie może zapominać o sobie. w końcu dzieci muszą mieć zdrowego i w pełni sprawnego ojca. Muzyk o tym wie i dlatego pamięta o regularnych badaniach. Tym razem przyszło mu zbadać wzrok. Wygląda na to, że wokalista Ich Troje będzie potrzebował okularów!

Michał Wiśniewski w okularach. "Super wyglądasz"

Na Facebooku i na Instagramie pojawiła się fotka Michała Wiśniewskiego z badania oczu. Wokalista Ich Troje ma na sobie specjalne okulary, które zakładają na siebie pacjenci gabinetów okulistycznych. - Taka sytuacja. Nadal istnieje szansa, że każdego rozpoznam… - napisał Michał Wiśniewski. Fani szybko ocenili, że "Wiśnia" w okularach zadaje szyku. "Do twarzy ci w tych okularach", "Super wyglądasz w tych okularach", "Twarzowo", "Okulary są modą", "Super wyglądasz" - pisali internauci. Ciekawe, czy wokalista Ich Troje będzie nosił okulary na co dzień. I ewentualnie, jaki model wybierze. Znając Michała Wiśniewskiego, podejrzewamy, że postawi na okulary z czerwonymi oprawkami.

