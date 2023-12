Folwarska zalała się łzami w "Królowej przetrwania". Ujawniła, co zrobił ojciec jej dziecka. Zdrada w ciąży to dopiero początek!

Mikołaj Roznerski i Adriana Kalska byli parą nie tylko w serialu "M jak miłość", lecz także w życiu prywatnym. Wydawało się, że między aktorami wszystko dobrze się znakomicie. Tym bardziej wielkim zaskoczeniem była informacja o ich rozstaniu. Później plotkowano o różnych związkach aktora, ale żaden z nich nie został potwierdzony. W październiku jednak pojawiła się wiadomość o tym, że Mikołaj Roznerski ma być zakochany w koleżance byłej partnerki - Marty Juras. - Mikołaj dawno nie był tak szczęśliwy i traktuje ten związek poważnie. Nie chce już dłużej go ukrywać i niewykluczone, że wkrótce publicznie przedstawi ukochaną - czytaliśmy w portalu Shownews.pl. Tuż po Świętach Bożego Narodzenia gwiazdor "M jak miłość" wrzucił na Instagrama zdjęcie, które dodatkowo podsyciło spekulacje.

Mikołaj Roznerski na zdjęciu z blondynką w staniku. "Nie wiem, jak Wam to powiedzieć..."

Na fotografii widzimy szczęśliwego Mikołaja Roznerskiego i odwróconą tyłem tajemniczą blondynkę ubraną w czarny stanik. - Nie wiem, jak Wam to powiedzieć… - napisał mocno enigmatycznie aktor. Fani od razu zaczęli zastanawiać się, kim jest kobieta. - Wygląda jak Michalina, natomiast nieważne, kto to będzie, ważne że jesteś szczęśliwy - napisała jedna z internautek. Część użytkowników Instagrama obstawia, że to zdjęcie promujące jakiś nowy film, a blondynką z fotki jest... Małgorzata Socha lub Magdalena Lamparska. Niektórzy z kolei podejrzewają, że na zdjęciu z gwiazdorem "M jak miłość" jest Adriana Kalska! Ktokolwiek by to był, podobnie jak internauci, życzymy Mikołajowi Roznerskiemu szcześcia, bo - jak zauważył jeden z komentujących wpis - "najważniejsze to być szczęśliwym".

