Miłość Daniela Martyniuka i Faustyny trwalsza niż głaz! Wezmą kolejny ślub?!

Żona syna Zenka Martyniuka odebrała Daniela z Zakopanego

Daniel Martyniuk ma niezwykle ciekawe życie. W ostatnią sylwestrową noc znowu mocno nabroił. Awanturował się pod hotelem, w którym nocowały największe gwiazdy imprezy "Sylwester z Dwójką". m.in. jego ojciec - Zenon Martyniuk. Celebryta zaczepiał hotelowych gości, krzyczał i używał wulgarnych słów. Potem zabrał smyczek od skrzypiec muzykowi z zespołu Joanny Liszowskiej Marcinowi Skabie. W obronie Daniela Martyniuka stanęła jego małżonka, która jak lwica broni ukochanego. To ona odebrała awanturnika z Zakopanego. Wydaje się, że ich miłości nie jest w stanie zniszczyć żaden kryzys. Ślub Daniela Martyniuka i Faustyny odbył się w październiku 2023 roku. Potem para wspominała nawet o ślubie kościelnym!

Drugi ślub Daniela Martyniuka i Faustyny? Stara miłość nie rdzewieje

Niektórzy wątpili w to, że ślub syna Zenka Martyniuka, który odbył się na indonezyjskiej wyspie Bali, jest ważny w Polsce. - Nasz ślub jest ważny w Polsce. Wszystkie dokumenty po ceremonii zostały przesłane do Urzędu Stanu Cywilnego. Daniel chciał, żebym nosiła jego nazwisko, chociaż w moim zawodzie modne są dwuczłonowe - zdradziła Faustyna w rozmowie z magazynem "Twój Styl". Mało tego, nie jest wykluczone, że Daniel Martyniuk ze swoją żoną weźmie drugi ślub! Najpierw jednak musi wziął tzw. rozwód kościelny z poprzednią małżonką. - Wiadomo, to nie jest takie łatwe, ale mam nadzieję, że to zrobimy - mówił syn Zenka Martyniuka w rozmowie z Pudelkiem. W powodzenie tej misji wierzy Faustyna. - U Daniela to nie była złamana jedna przesłanka, ale kilka, co do unieważnienia tego ślubu, także myślę, że większego problemu tutaj nie będzie - oceniła. Co ciekawe, jeszcze przed ślubem syna Zenka Martyniuka z pierwszą żoną, spotykał się on z Faustyną. Ich związek jest najlepszym przykładem na potwierdzenie starego powiedzenia: "stara miłość nie rdzewieje".

