Miłość, zdrada i śmierć. Historia, która wstrząsnęła światem show-biznesu

Miłość w cieniu sceny teatralnej, młodzieńcze zauroczenie, a potem... bolesna zdrada i dwie śmierci w krótkim czasie. Andrzej Strzelecki, późniejsza gwiazda serialu "Klan", zakochał się w Annie Szczepaniak, gdy oboje studiowali w warszawskiej szkole teatralnej. Tworzyli zgrany duet. On był spokojny i wyważony, ona pełna pasji, energii i temperamentu. Mimo różnic planowali wspólną przyszłość. Jednak to, co wydawało się początkiem wielkiej miłości, przerodziło się w dramat, który wstrząsnął środowiskiem aktorskim.

Przepraszam, ale nie chcę o tym rozmawiać, to zbyt poważna sprawa, tragedia. Żyje jeszcze jej rodzina, nie chciałbym kogoś urazić - miał mówić Andrzej Strzelecki "Dobremu Tygodniowi", kiedy został zapytany o Annę Szczepaniak.

Ich miłość to gotowy scenariusz na film - związek Anny Szczepaniak i Andrzeja Antkowiaka

Anna Szczepaniak była obiecującą aktorką. Widzowie pokochali ją za rolę Wieśki w kultowym serialu "Daleko od szosy", a także Zosi w "Polskich drogach". W teatrze czuła się jak ryba w wodzie, aż los postawił na jej drodze starszego o 15 lat Andrzeja Antkowiaka – uwodzicielskiego aktora z niezbyt dobrą reputacją. Ich romans wybuchł gwałtownie i niespodziewanie. Anna, mimo zaręczyn ze Strzeleckim, porzuciła go i poszła za głosem serca, choć jej nowy wybranek znany był z hulaszczego stylu życia.

Miłość do Antkowiaka miała jednak wysoką cenę. Gdy aktor – pod wpływem alkoholu – został zwolniony z teatru, Szczepaniak bez wahania odeszła razem z nim. Wydawało się, że wszystko się ułoży, ale ich wspólna przyszłość zakończyła się nagle i dramatycznie. W styczniu 1979 roku Antkowiak trafił do szpitala. Zdiagnozowano pęknięcie tętniaka mózgu, jednak nie brakowało też głosów sugerujących pobicie. Zmarł w wieku zaledwie 43 lat. To wydarzenie całkowicie załamało Annę! Kilka tygodni później, 2 marca 1979 roku, pogrążona w żałobie i depresji aktorka odebrała sobie życie. Miała tylko 27 lat. Jej ciało złożono w rodzinnym grobie na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie.

