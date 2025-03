Ministerstwo podało okropną wiadomość. Nie żyje ikona polskiej kultury. Znali ją nawet w USA!

Niebywałe sceny na urodzinach Agaty Młynarskiej! Jeżowska, Gąsowski, Kurowska... Ale to 92-letni Włodek skradł show

Nie żyje Bożena Wahl - tę niezwykle smutną wiadomość przekazało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. - Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Bożeny Wahl - wybitnej malarki, współzałożycielki jednej z pierwszych prywatnych galerii sztuki w Polsce i działaczki na rzecz zwierząt. Jej twórczość i pasja na zawsze pozostaną w naszej pamięci - czytamy w komunikacie zamieszonym przez resort. Bożena Wahl była postacią absolutnie niezwykłą. Niemal przez całe artystyczne życie swoje prace wystawiała razem z siostrą bliźniaczką - Alicją. Panie razem założyły - na warszawskim Żoliborzu - jedną z pierwszych prywatnych galerii sztuki w Polsce. Bożena Wahl znana była nie tylko z wspaniałych obrazów, lecz także z wielkiego serca. Szczególną miłością darzyła psy. Opiekowała się bezdomnymi zwierzętami, a pieniądze, które uzbierała ze sprzedaży pasteli (wystawiała je na Starym Mieście w Warszawie), przeznaczała na opiekę nad nimi. Malarka prowadziła też schronisko nieopodal Rawy Mazowieckiej.

Kim była Bożena Wahl? Wybitna malarka o wielkim sercu

Wiadomość o śmierci Bożeny Wahl podał także m.in. dom aukcyjny Art in House. W poście czytamy o tym, kim była malarka.

Ze smutkiem żegnamy Bożenę Wahl - wybitną i wszechstronną artystkę o wielkim sercu i zaangażowaniu w działalność na rzecz zwierząt. Jesteśmy wdzięczni za wieloletnią współpracę z artystką i twórczość, którą dzieliła się z nami i naszymi klientami

- podkreślono w smutnym wpisie na Facebooku. Autorzy zwrócili uwagę na to, że Bożena Wahl i jej siostra "wystawały prace takich artystów jak Witkacy, Z. Beksiński, F. Starowieyski czy B. Schulz". Z kolei obrazy sióstr można było oglądać nie tylko w Polsce, lecz także we Francji, Szwecji czy Niemczech, a nawet w USA. Bożena Wahl i Alicja Wahl tworzyły też scenografię (m.in. do Kabaretu Starszych Panów).

