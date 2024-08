Mirosław Zbrojewicz zdradza czy w jego domu mówiło się o sprawach intymnych

Jak się okazuje tylko nieliczni rozpoczynają edukację seksualną w domu. Reszta doszkala się wśród rówieśników, by w życiu dorosłym sprawdzać, co jest prawdą a co mitem. Mirosław Zbrojewicz, aktor znany, m.in. z takich produkcji jak „Killer”, „Konwój” czy „Gejsza” oraz seriali „Gang Zielonej Rękawiczki”, „Sługa Narodu” czy „Archiwista” jest ojcem trójki dorosłych już dzieci – dwóch synów i córki. Po latach przyznaje, że choć ma doskonały kontakt ze swoimi pociechami, to jednak o sprawach związanych z seksem nie rozmawiało mu się z nimi łatwo. Mimo że w jego domu nie był to temat tabu, to po latach przyznał, że zbyt mało rozmawiało się o intymności. Nie ma się co dziwić, w końcu nie są to lekkie tematy, a zbuntowane nastolatki nie koniecznie chcą słuchać o doświadczeniach seksualnych swoich rodziców.

Mirosław Zbrojewicz rozmawiał ze swoimi dziećmi o seksie?

W większości domów to zazwyczaj krępujące dyskusje, których się unika lub w ogóle nie podejmuje. - Ze swoimi dziećmi, dziś już dorosłymi, nie rozmawiałem wystarczająco. Myślę, że to nie był dla nich duży problem, przynajmniej nie odczułem tego. Uważam, że temat dotyczący zdrowia i życia seksualnego nie jest zbyt wygodny. Kluczem jest umiejętność nieskrępowanej rozmowy z dziećmi. Nie jest to łatwe, ale bardzo ważne. Dziś swobodnie rozmawiałbym z wnukami, gdyby tylko nadarzyła się naturalna okazja - przyznaje Mirosław Zbrojewicz, który wziął udział w raporcie pt. „Kto ma wiedzieć? Narodowa kartkówka z wiedzy o seksualności i zdrowiu intymnym”. Artysta był dwukrotnie żonaty. Szczęście odnalazł u boku drugiej żony Beaty, która także związana jest ze światem teatru. Para nigdy nie była wylewna w prasie na temat swojej małżeńskiej relacji. Na szczęście udało im się stworzyć pełen miłości, wsparcia i zrozumienia dom. Kwestia wiedzy seksualnej pozostaje nierzadko z boku, jako coś, co jest wpisane w naszą naturę, więc nie wymaga znajomości rzeczy. Gwiazdor także wyszedł z domu, gdzie z rodzicami nie prowadził dialogów o seksie. - Wyszedłem z domu, gdzie nie rozmawiało się o tematach związanych z szeroko pojętym życiem seksualnym. Wszystko, czego się dowiedziałem w tej materii, nabyłem drogą własnych doświadczeń, z których potem wyciągałem wnioski. Jak szeroka to wiedza, dotarło do mnie dopiero po ślubie, gdy po raz pierwszy się ożeniłem - mówi Zbrojewicz.

