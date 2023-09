Miss Polonia, Ewa Jakubiec opowiada o zdradzie i edukacji seksualnej. Ważne słowa!

To, co Ścibakówna i Englert wyprawiali na osłach, rozwścieczyło internautów! Nawet Kayah im dopiekła

Piękna miss nie ukrywa, że jest zadowolona ze swojego życia intymnego. - Seks jest w moim życiu bardzo ważny. Jest elementem, który skleja związek. Przez ten rodzaj bliskości można się poczuć jeszcze bardziej docenionym i kochanym – wyznaje w rozmowie z „Super Expressem” Ewa Jakubiec. Jej związek z Błażejem jest oparty na wierności i zaufaniu. Wielu ludzi ma dziś bardzo luźne podejście do seksu. Gwiazda nie wyobraża sobie, żeby w jej relacji z ukochanym pojawił się ktoś trzeci. Tzw. otwarty związek nie jest dla niej. - Jesteśmy ze sobą już cztery lata. Nasz związek jest ściśle zamknięty. Kocham bardzo swojego mężczyznę i nie wyobrażam sobie, by wpuścić między nas kogoś trzeciego. Myślę, że nie wybaczyłabym zdrady – mówi stanowczo. Ewa z wykształcenia jest pielęgniarką. Nie ma dla niej wstydliwych tematów. W jej domu także otwarcie rozmawiało się o intymności i cielesności. Zdaje sobie jednak sprawę, że wielu młodych ludzi nie ma do kogo zwrócić się po rady, a edukacja seksualna w szkołach wciąż kuleje.

Miss chętnie poprowadzi program o seksie?

Jakubiec doskonale czuje się przed kamerą i przyznaje, że chętnie poprowadziła by program, w którym podjęłaby tematykę zdrowia w tym również bezpiecznego seksu. - W Polsce sprawy seksu i nawet chorób przenoszonych drogą płciową wciąż są tematem tabu. Bardzo mało się o tym mówi, a zwłaszcza w szkołach. Brak w tych kwestiach edukacji na lekcjach wychowania do życia w rodzinie. Profilaktyka, by zapobiegać przenoszenia się takich chorób jest bardzo ważna. O tym powinno się głośno mówić. Jako Miss Polonia chciałabym wziąć sobie za jedną z misji, by wspierać zarówno kobiety, jak i mężczyzn i uświadamiać ich o jak ważne jest nasze zdrowie, także to intymne – opowiada najpiękniejsza Polka.

Ewa Jakubiec o edukacji seksualnej w szkołach! Sytuacja jest nieciekawa!

- W mojej szkole edukacja seksualna była dość uboga. Część zajęć była tylko dla dziewcząt, inna dla chłopców. Uważam, że nie powinno być takich podziałów. O seksie powinno mówić się otwarcie. Dla nastolatków to jest bardzo ważny temat. Młodzież coraz wcześniej stawia pierwsze kroki w życiu seksualnym i dobrze by było, żeby nie popełniali błędów przez brak wiedzy, która może później rzutować na ich przyszłość – dodaje. Na szczęście zawsze mogła liczyć na swoją mamę. - Moja mama jest też moją przyjaciółką i ogromnym wsparciem. Nie bałam się nigdy rozmawiać z nią o kobiecych sprawach, takich jak pierwsza miesiączka, czy miłość. Ale wiem, że dziewczyny często się krępują, a internet pełen jest sprzecznych wiadomości - zauważa Ewa.