"Moja mama i twój tata". Kasia Cichopek przedstawiła uczestnikom wyjątkową osobę. "Mój narzeczony". Aż jej się oczy zabłyszczały!

W kolejnym odcinku programu "Moja mama i twój tata" uczestnicy pokazali, że czują się w swoim towarzystwie coraz lepiej, bezpieczniej. Tworzą się pary, uczestnicy flirtują. Między Krzysztofem a Donatą wyraźnie iskrzy. Sławek i Ania wciąż mają błysk w oku, gdy na siebie spoglądają, ale skandaliczne zachowanie mężczyzny z poprzedniego epizodu, raczej skreśliło go jako potencjalnego partnera, a nawet przyjaciela.

Zrobiłem jej krzywdę. Nie ma na to żadnego usprawiedliwienia. Chyba jestem zadowolony, że taka sytuacja wyszła. Sposób był słaby, ale nie czuję obciążenia. To nie tak, że jest mi zupełnie obojętna - bo jest kobietą atrakcyjną, mądrą. Oczy miałem chyba z tyłu głowy - mówił 52-letni Sławek, który stwierdził, że jest zawiedziony postawą Ani. Chodzi o flirt między nią a Piotrem.

Dzieci podsumowały Sławka jednym zdaniem - "on może być spalony u każdej uczestniczki".

Trudne chwile przeżywała córka Alicji, którą inni uczestnicy obgadywali. Kobieta mocno zainteresowała się Piotrem, choć spoglądała też w stronę Sławka. Jednak ewidentnie widać było jej zainteresowanie przystojniakiem.

Zobacz także: Uczestnik show "Moja mama i twój tata" przerwał milczenie. Oto co sądzi o programie Cichopek

Wziąłem cię pod skrzydła, żebyś mogła się odnaleźć. A jak się odnajdziesz, to możemy się poznawać - stwierdził Piotr, który w odcinku flirtował ze wszystkimi paniami.

Piotr wyraźnie zaznaczył, że nie jest zainteresowany tylko i wyłącznie Alicją. Dostał zresztą jej zgodę na "eksplorowanie" kolejnych uczestniczek. Agnieszka otworzyła się na możliwość romansu z Piotrem... - No fajna dziewczyna, ma fajny uśmiech - stwierdził. Szybko jednak znów przeskoczył do Alicji, którą wcześniej zepchnąć do strefy przyjacielskiej, a po chwili leżał pod kocem z Anną.

Monika stwierdziła wprost, że Piotr jest bardzo zmienny w uczuciach.

Panie Piotrze, proszę nie podrywać każdej kobiety w tym domu! - rzuciła córka Lucy.

Zobacz także: "Moja mama i twój tata". Syn wyrzekł się ojca. "Strzeliłbym mu w pysk!"

Gwiazdy w "Moja mama i twój tata". Cichopek z dumą przedstawiła narzeczonego

Opiekunką uczestników programu "Moja mama i twój tata" jest Kasia Cichopek, która co jakiś czas wpada do willi porozmawiać z poszczególnymi osobami, wybadać, jak się czują i jakie stosunki panują między rodzicami. Bywa też u dzieciaków, które poczynania mam i ojców śledzą z drugiego domu. Do tej pory Cichopek była jedyną gwiazdą w show, ale teraz to się zmieniło.

Na początku odcinka willę odwiedził dziennikarz sportowy, a prywatnie partner Cichopek. Mowa oczywiście o Macieju Kurzajewskim. Gdy wszedł do domu, by przywitać się z bohaterami programu Polsatu, Kasia przedstawiła go słowami:

Mój narzeczony.

Aż jej się oczy zabłyszczały, a twarz promieniała dumą! Para już od dłuższego czasu planuje ślub, jednak póki co nieznane są szczegóły ceremonii. Niestety w programie zakochani też niczego nie zdradzili. Kurzajewski wziął jedynie panów na krótką, trzykilometrową przebieżkę dla zdrowia i zniknął z ekranu. Wcześniej wyznał jednak, że ma doświadczenie w miłości w telewizji! Krótkie wideo z programu znajdziecie poniżej.

Zobacz także: Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel rozwiedli się. Mamy komentarz aktorki

Niedługo później do akcji wkroczyła kolejna znana osoba - Mateusz Gessler, który kazał uczestnikom jeść ostrygi. Później urządził wspólne gotowanie w męskim gronie.

Panie będą wam jadły z ręki - obiecał.

Gessler dodał, że naprawdę można dotrzeć do serca wprost przed żołądek, jednak panie miały wątpliwości.

Zobacz także: "Moja mama i twój tata": "Przeszedłem hipnozę regresyjną... nie obyło się bez egzorcyzmów"

Zobacz więcej zdjęć. "Moja mama i twój tata". Nowy hit Polsatu?

"Moja mama i twój tata": łzy i kłótnie to dopiero początek. "Jesteście inspiracją dla Polski" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.