Krzysztof Kolka to uczestnik programu "Moja mama i twój tata", który jako pierwszy został wyeliminowany z show. Mężczyzna oraz jego syn Łukasz postanowili podzielić się opinią na temat udziału w programie. Okazuje się, że Krzysztof oraz Łukasz byli ulubienicami widzów.

Uczestnik show "Moja mama i twój tata" przerwał milczenie

Krzysztof Kolka od początku wejścia do domu uczestników show "Moja mama i twój tata" nie miał szczęścia do kobiet. Mężczyzna dla pań obecnych w programie był zbyt nieśmiały. Na spotkaniu z Katarzyną Cichopek opowiedział, czym jest to podyktowane. Jego historia wzrusz do łez.

Niestety, w 6. odcinku show Polsatu, decyzją dzieci najmniejsze szanse na znalezienie miłości w programie miał właśnie Krzysztof. To on odpadł i opuścił mazurską willę.

Na specjalnym nagraniu, które znalazło się w mediach społecznościowych Krzysztof i Łukasz opisują swoje emocje zaraz po opuszczeniu willi.

Jest żal i smutek, ale wierzę, że będzie lepiej niż było przed programem - mówił Krzysztof.

Syn Krzysztofa Łukasz wyjawił, że trochę żałuje, iż tak szybko musi opuścić program. Myśli jednak, że już niedługo dla niego i ojca rozpocznie się nowa przygoda.

Szkoda mi trochę opuszczać ten dom i ludzi, których tu spotkałem. Ale myślę, że trzeba iść do przodu i to, że ta przygoda dla mnie i dla taty skończyła się tutaj, nie oznacza, że zaraz jakaś nowa się nie rozpocznie - dodał chłopak.

Moja mama i twój tata - na czym polega program Polsatu?

Bohaterami show są dojrzali single po przejściach, którzy szukają miłości. W tym zadaniu pomagają im własne dzieci. Dorośli zamieszkali w mazurskiej willi, a dzieci przyglądają się ich działaniom dzięki zainstalowanym w domu kamerom. To właśnie młodzież ma największy wpływ na decyzje podejmowane przez matki oraz ojców.

Hit Polsatu poprowadzi Katarzyna Cichopek - aktorka, prezenterka, z wykształcenia psycholog, która w trakcie programu przeprowadza rozmowy z uczestnikami oraz stara się wesprzeć singli, jak tylko może.

