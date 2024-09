"Moja mama i twój tata". Jedną z bohaterek widzowie natychmiast poznali. Mówią o ustawce

Nowy show Polsatu "Moja mama i twój tata" nie zapowiadał się na wielki hit, ale po pierwszym odcinku część widzów prawdopodobnie zmieniła zdanie! Okazuje się, że nie tylko randkowe programy dla 20-latków zapewniają dużą dozę wrażeń i kalejdoskop emocji.

W epizodzie, który na Polsacie zadebiutował 4 września, zobaczyliśmy kilka kobiet i kilku mężczyzn - wszyscy zjawili się w mazurskiej willi wypełnionej kamerami, aby znaleźć miłość. Uczestnicy są rodzicami dorosłych dzieci, które podglądają randki rodziców i komentują je z sąsiedniego domu. Mamusie i tatusiowie nie mają o tym pojęcia!

Program ma lekką, rozrywkową formę, która prawdopodobnie spodoba się fanom podobnych formatów. Tym razem jednak na oczach widzów parują się 40-50-letni rodzice po przejściach. Emocje rodzą uczestnicy, którzy już są w show, ale także ci, którzy dopiero w nim się znajdą!

Nowe uczestniczki w "Moja mama i twój tata". Posypały się komentarze

Polsat bardzo promuje swoje nowe "dziecko". Informacje o programie można śledzić na stronie show i w mediach społecznościowych. Na Instagramie już poinformowano, że do domu wejdzie kolejna uczestniczka, która, sądząc po zwiastunach, mocno namiesza.

Internauci żywo komentują posunięcie twórców programu. Niektórzy natychmiast zwrócili uwagę na to, że córka uczestniczki wydaje im się znajoma!

Już w tę środę te dwie piękne panie dołączają do uczestników "Moja mama i twój tata" - przekazał Polsat.

"Młoda ma parcie na szkło, to i mama ma" - skomentował jeden z internautów. Poznajecie Julię?

Kim jest nowa uczestniczka? Kim jest jej córka? Widzowie znają tę twarz!

Nowy duet to Anna i Julia Dylewskie. Mama ma 49 lat, a jej pociecha 21. Obie są ślicznymi, szczuplutkimi, drobnymi kobietami o blond włosach. O ile Anna nie jest znana szerszej publiczności, to jej córka owszem!

Poznajcie niesamowity duet: Annę z Koszalina i jej córkę Julię, która przyjechała specjalnie z Gdańska. Obie nie tylko olśniewają urodą, ale także łączą je wyjątkowe więzi i pełne ciepła relacje. Czy w programie odkryją coś więcej? Zajrzyjcie do ich świata i zobaczcie, co mają do powiedzenia o miłości, rodzinie i nowych przygodach! - czytamy na Instagramie.

Okazuje się, że Julia brała udział w programie "Love Island. Wyspa miłości". Wystąpiła w 7. edycji show TV4, a widzowie Polsatu natychmiast ją rozpoznali.

Pracuje jako asystentka menadżera sklepu, a zaocznie studiuje na kierunku business manager. Ponadto spełnia się w fotomodelingu. Szybko musiała się usamodzielnić i obecne to uważa, za jedną ze swoich najważniejszych cech. Uwielbia kontakt z ludźmi, jest otwarta na przygody. W trudnych chwilach zawsze wspiera ją mama - mozna było dowiedzieć się z oficjalnej strony programu randkowego.

Internauci komentują

Co na to internauci? Nie są zachwyceni:

"To znaczy, że ten program jest również podstawiony... dajcie szansę w końcu zwykłym ludziom!!!", "Boże, życie od programu do programu", "Same influencerki w tym programie, a nie ludzie szukający miłości", "Rączka rączkę myje, wszystko załatwiane po znajomości, nikt nowy tylko odgrzewane kotlety ze starych programów, brak słów i kabaret", "Ja jak widzę już znane twarze w nowym programie, to już wiem, że nie będę go oglądać. Wiadomo, że te osoby są nastawione na karierę, a nie na szukanie miłości. Nudy".

"Moja mama i twój tata". Wrażenia? Widzowie już wydali werdykt. Nie było litości dla Kasi Cichopek