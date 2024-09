Polsat swój nowy program "Moja mama i twój tata" intensywnie promuje już od dłuższego czasu. W sieci nie brakuje zwiastunów, zajawek, zdjęć z show. Widzowie mieli więc okazję zaznajomić się z formatem, który na oficjalnych kanałach jest reklamowany jako show randkowy dla ludzi po przejściach. Bohaterowie mają 39-55 lat i dorosłe dzieci, które też pokażą się widzom i odegrają swoją rolę w programie. Ośmioro uczestników przed kamerami zawalczy o miłość. Ale jest i haczyk. Rodzice nie wiedzą, że ich pociechy będą obserwować każdy ich krok, każdą randkę, wszystkie urocze, ale i wstydliwe momenty.

Bohaterowie będą randkować i bliżej poznawać się przez kilka tygodni (show "Moja mama i twój tata" zaplanowano na 10 odcinków), podczas gdy ich dzieci będą śledzić rodziców z pobliskiej willi, a konkretnie z "pokoju obserwacji". Młodzi (mają od 19 do 25 lat) mają być ekspertami od relacji. Rozłożone na żółtej kanapie pociechy będą komentować i omawiać każdy krok i gest swoich mam i ojców. Zapowiada się ciekawie?

W roli prowadzącej będzie mogła się sprawdzić się Kasia Cichopek. Jak podkreśla Polsat, to nie tylko aktorka i gwiazda telewizji, ale też wykształcona psycholożka, która przeprowadzi i rodziców, i dzieci przez trudne doświadczenie związane z udziałem w show. Widzowie, którzy komentują program w sieci, nie mieli dla niej litości!

Na instagramowym i facebookowym profilu programu "Moja mama i twój tata" pojawiły się już pierwsze komentarze.

"Mam nadzieję, że będzie lepiej, a uczestniczy to normalni ludzie. Bo na razie to widzę, że chętni do lansowania i udawania", "Dno, dna... żenada... kto takie głupoty wymyśla i jakie pustaki to oglądają... porażka z tymi programami", "Będę oglądał", "Zobaczymy, co to będzie", "Myślę, że będzie wesoło… wzruszeń pewnie trochę też będzie, ale myślę, że będzie się dobrze oglądało", "Fajny program", "Zapowiada sie dobrze" - czytamy w sieci.