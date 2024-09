"Moja mama i twój tata". Wydało się! Kasia Cichopek przedstawi uczestnikom swojego narzeczonego!

To już oficjalne! Cichopek przedstawiła Kurzajewskiego jako narzeczonego!

Kasia Cichopek właśnie ma za sobą premierę show "Moja mama i twój tata" w Polsacie. W programie spotykają się samotni rodzice, z nadzieją na znalezienie miłości. Towarzyszą im ich dzieci, które będą miały ogromny wpływ na rozwój wydarzeń. Pierwszy odcinek show spotkał się z aprobatą fanów, a najbardziej oberwała prowadząca, Kasia Cichopek.

"Moja mama i twój tata": emocjonalny rollercaster

W pierwszym odcinku "Moja mama i twój tata" Cichopek pojawiła się zaledwie przez kilka minut na ekranie. Prowadząca wyraźnie oddała pole uczestnikom, dla których przygoda z szukaniem drugiej połówki jest sporym emocjonalnym wyzwaniem. Samotni rodzice, którzy pojawili się w programie są bardzo sympatyczni, przystojni i starają się wypaść, jak najlepiej. Twórcy programu zresztą nie ułatwiają singlom życia. Panie musiały wybrać kandydata na swoją pierwszą randkę niedługo po tym, jak w ogóle się poznali. Jeden z panów nie został wybrany w ogóle, ale spotkała go za to ogromna nagroda. Cichopek w tych akcjach praktycznie nie uczestniczyła - pojawiała się, aby zapowiedzieć, co się stanie i znikała. W drugim odcinku jednak zagra "pierwsze skrzypce" i to ze swoim narzeczonym!

Ciekawym rozwiązaniem polsatowskiego programu "Moja mama i twój tata" jest obecność dzieci poszukiwaczy miłości. Młodzi uczestnicy programu zostali umieszczeni w domu obok rodziców i na wielkich ekranach oglądają każdą sekundę zmagań rodziców. Oczywiście pojawiły się już pierwsze niewielkie konflikty, każde dziecko stoi "murem" za swoją mamą lub swoim tatą. Również w tym domu Kasia Cichopek ledwie "mignęła" - zapowiedziała, co zobaczą na ekranach i jak ważna będzie ich ocena w ostatecznym doborze par.

Co Kurzajewski robi w show Cichopek?

Na koniec pierwszego odcinka "Moja mama i twój tata" zobaczyliśmy zwiastun kolejnej odsłony. I nie byłoby o czym pisać, gdyby nie fakt, że pojawi się tam obok Kasi Maciej Kurzajewski!

Państwo pozwolą, to mój narzeczony - przedstawi Cichopek swojego partnera uczestnikom.

Ze zwiastuna można wywnioskować, że reakcja uczestników "Moja mama i twój tata" będzie entuzjastyczna. Jaki będzie udział Maćka Kurzajewskiego show Kasi Cichopek nic więcej na razie nie wiadomo. Może na ekranie zakochani ogłoszą też datę swojego ślubu?

Sonda Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski w Polsacie. Będziesz ich oglądać? Tak, tylko na to czekam Nie, jak się pojawią to przełączę kanał Może okazjonalnie Są mi obojętni