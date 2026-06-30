Monika Goździalska krytykuje narzekaczy na upał. Ci wbijają jej szpilki o silikonie

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-30 11:35

Monika Goździalska zyskała ogromną sławę dzięki udziałom w reality show. Nie ukrywa, że nie boi się mówić tego, co myśli. Tak samo jak nie wstydzi się interwencji chirurga w swoje ciało. Postanowiła rozprawić się z osobami narzekającymi na upały. Nie spodziewała się jednak, że niektórzy wbiją jej szpilki

Kim jest Monika Goździalska? 

Monika Goździalska to polska celebrytka, modelka i osobowość medialna, znana z ogromnej charyzmy, ciętego języka oraz odwagi w przełamywaniu tematów tabu. Swoją karierę w show-biznesie zaczynała jako nastolatka w modelingu, pracując w Paryżu i zdobywając tytuł pierwszej wicemiss w prestiżowym konkursie Mrs. World w 2011 roku. Szersza widownia poznała ją dzięki udziałowi w reality show: wystąpiła w trzeciej oraz VIP-owskiej edycji programu „Big Brother”, a także w kulinarnym „MasterChefie”.

W ostatnich latach jej popularność wystrzeliła na nowo za sprawą udziału w formacie Polsatu „The Real Housewives. Żony Warszawy” oraz głośnej współpracy z Kanałem Zero Krzysztofa Stanowskiego, gdzie współprowadziła poranki i autorski program „022” z raperem Tede. Goździalska spełnia się również jako pisarka (autorka książek odsłaniających kulisy modelingu i życia w Dubaju), influencerka śledzona przez setki tysięcy fanów oraz bizneswoman (twórczyni aplikacji Petgram). Słynie z bezkompromisowości i wyrazistego wizerunku.

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Monika Goździalska narzeka na "narzekaczy" na upał. Poszła w nią szpilka 

Monika Goździalska obecnie nadzoruje remont/budowę swojego nowego domu w Hiszpanii. Fachowców specjalnie sprowadziła z Polski, z polecenia od jednej z koleżanek. Postanowiła ona odpowiedzieć na liczne marudzenie "narzekaczy" na wysokie temperatury. Nie ukrywała swojego zirytowania.  

- K**a, za cztery miesiące przyjdzie zima. Będzie padał śnieg, kurwa. Polak to jest najlepszy mistrzu. Kocham nas za to, kocham, naprawdę. Ja też kiedyś taka byłam, ale ja z tej drogi weszłam. Ja już nie będę błądziła. Dla mnie sytuacja ta nie ma miejsca. Ja nie narzekam, czy za ciepło, za gorąco. Zimna nie lubię, mówię o tym otwarcie. Ale wszyscy mamy okna i wiemy, że idzie zima. Więc nie narzekajmy, kiedy jest upał. Cieszmy się kur** życiem. Nie sposób po prostu jest wytrzymać w tym słońcu. Ono jest takie gorące, palące i chuj. I wiecie co? Wolę się palić i smażyć i grzać i pocić. I myć trzy razy dziennie. Niż siedzieć ku*** w zimie, w śniegu. W zimie kostki marzły, jak wychodzę z psem, rozumiecie? Że mi po prostu gacie do d**y przymarzają. To ja naprawdę wolę nie narzekać. Bo wolę korzystać ze słońca. Dziennie popatrzę, uff, jak gorąco - powiedziała Goździalska.

Choć sporo internautów ją poparło, niektórzy wyśmiali "silikon". Jest to komentarz do operacji plastycznych Moniki. Kobieta jednak nie odpowiedziała na te uszczypliwości. 

Monika Goździalska w beżowym ręczniku na tle drzew, rozprawiająca o upale, prezentuje swoje ciało po interwencjach chirurgicznych, w tym widoczne blizny na klatce piersiowej. Więcej o jej bezkompromisowych wypowiedziach przeczytasz na naszym portalu.
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MONIKA GOŹDZIALSKA