Kassin zrzucił kilogramy i odpalił formę życia! SZOKUJĄCE ZDJĘCIA

Michał Kassin udowodnił, że nawet osoby zawodowo związane z tańcem nie są odporne na życiowe kryzysy i dodatkowe kilogramy. Choć na parkiecie zawsze imponował energią i sprawnością, prywatnie zmagał się z problemami, które zna wiele osób. Stres, intensywna praca i nieprzemyślane wybory żywieniowe sprawiły, że jego forma przestała być taka, jakiej oczekiwał. Zamiast jednak załamywać ręce, postanowił zawalczyć o siebie. Efekty tej decyzji właśnie pokazał w mediach społecznościowych i trudno przejść obok nich obojętnie. Metamorfoza robi ogromne wrażenie.

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SZOK! Michał Kassin nie do poznania. Takiej metamorfozy nikt się nie spodziewał

Na swoim instagramowym profilu Michał opublikował zdjęcia, na których zestawił dawną sylwetkę z obecną. Różnica jest wręcz spektakularna. Tancerz wyraźnie schudł, odsłonił umięśniony brzuch i wyrzeźbił całe ciało. Internauci nie kryli zachwytu, a pod publikacją natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy pełnych gratulacji. Jednak dla Kassina najważniejszy okazał się nie sam wygląd, lecz przesłanie, które postanowił przekazać swoim obserwatorom.

Jeśli uważasz, że jesteś teraz w gorszym momencie, pamiętaj - to tylko moment, a nie miejsce, w którym musisz zostać - napisał, motywując osoby, które również walczą o lepszą wersję siebie.

Tancerz otwarcie przyznał, że nie zawsze było kolorowo. Zdradził, że przez długi czas towarzyszył mu stres, ogrom obowiązków i zmęczenie. W takich warunkach łatwo o złe decyzje żywieniowe, a organizm szybko daje o sobie znać. Jak podkreślił, wiele osób błędnie zakłada, że zawodowi tancerze przez cały rok wyglądają perfekcyjnie. Tymczasem rzeczywistość bywa zupełnie inna.

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To właśnie ta szczerość szczególnie spodobała się fanom. Wielu z nich podkreślało, że zamiast kolejnej "idealnej" historii usłyszeli prawdziwe doświadczenie człowieka, który również miał słabszy moment, ale nie poddał się i konsekwentnie pracował nad sobą.

Kassin nie ukrywa także, że ogromną rolę odegrał jego trener, któremu publicznie podziękował za wsparcie podczas całego procesu redukcji. Jak zaznaczył, nie było żadnych cudownych diet ani błyskawicznych metod. Kluczem okazały się systematyczność, cierpliwość i odpowiednio dobrany plan działania.

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Zobacz naszą galerię: SZOK! Michał Kassin nie do poznania. Takiej metamorfozy nikt się nie spodziewał

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