Monika Miller boi się o zdrowie. To dlatego przeszła przemianę?

Monika Miller na salonach zaistniała już kilka lat temu. Udało jej się wybić - widzowie kojarzą ją z serialu "Gliniarze", a internauci z instagramowego profilu. Miller, wnuczka Leszka Millera, ma charakterystyczną urodę przyprawioną wieloma tatuażami. Według niektórych rysunki zdobią jej ciało, inni twierdzą, że 29-latka okaleczyła się na zawsze.

Ostatnio jednak o Miller mówiło się nie w kontekście tatuaży, które zawsze budzą sporo emocji, a fryzury. Monika ścięła swoje długie włosy, stawiając na modnego boba. Teraz, czytając jej najnowszy wpis zamieszczony w sieci, można zacząć się zastanawiać, czy metamorfoza miała głębsze znaczenie.

Monika Miller ścięła włosy. Pisze o zdrowiu

W lutym Monika Miller pokazała się w dużo krótszych włosach, niż nosiła zazwyczaj. "Zdecydowałam się na zdjęcie doczepianych włosów. Nosiłam je przez prawie 7 lat i niestety moje włosy nie mogły się zregenerować, ponieważ z natury są bardzo słabiutkie. Kocham długie włosy, ale chciałabym w końcu zapuścić własne, także jestem gotowa pochodzić sobie w krótkich włoskach tak długo, jak będzie trzeba" - pisała w sieci, zdradzając, że jej bujne uczesanie było efektem noszenia doczepów.

Od metamorfozy minęło pięć miesięcy. "Dopiero teraz zaczynam się przyzwyczajać do krótkich włosów. Nie jest to w moim guście, ale zdrowie jest najważniejsze. Dbajcie o siebie" - napisała Miller na swoim instagramowym profilu. Wzmianka o zdrowiu mogła zaskoczyć internautów. Niestety Monika nie wyjaśniła, co miała na myśli.

Na co choruje Monika Miller?

Miller otwarcie mówi o tym, że zmaga się z chorobą dwubiegunową. - Są takie momenty, kiedy jestem w stanach depresyjnych i w sumie to tylko malowanie mnie uspokaja, bo wyłączam mózg. To jest trochę taka medytacja i wtedy jest fajnie, bo nie zastanawiam się nad tym, co maluję, tylko po prostu to ze mnie wychodzi tak naturalnie - opowiadała w "Dzień dobry TVN".

Monika Miller o zdrowiu. Internauci komentują

Na wpis Moniki natychmiast zareagowali jej fani. "Piękna kobieta z ciebie", "Szkoda, że nie wiesz, jak piękna jesteś", "Bardzo ładnie pani wygląda", "Urocza buzia i śliczna fryzura", "Z krótkimi czy z długimi włosami i tak wyglądasz przebojowo i ładnie" - komentowali wielbiciele, których Miller na Instagramie ma już 166 tysięcy.

