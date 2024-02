Monika Richardson i jej ukochany przyłapani pod kliniką. Tak Artur wspierał gwiazdę po zabiegu

dav 4:33

Monika Richardson (51 l.) znów ma u boku mężczyznę, na którego może liczyć. Była gwiazda telewizji coraz częściej widywana jest z tajemniczym Arturem, który prowadzi jeszcze bardziej tajemnicze biznesy. I choć zapewne jest zajętym człowiekiem, znalazł czas, by zadbać o nią po wizycie u stomatologa. Najwyraźniej wie co to ból.