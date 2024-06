Monika Richardson w żałobie. Dziennikarka poinformowała o śmierci ukochanej mamy. Z całej Polski płyną kondolencje

Niepokojące wieści od Agnieszki Włodarczyk przyszły wieczorem. Kroplówka... i niepewność, co dalej

Co się stało?

Nie chciała iść w ślady mamy. Młodsza córka Beaty Kozidrak ma głowę do interesów

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz zmarła w sobotę, 29 czerwca w godzinach porannych. Miała 79 lat. Monika Richardson napisała o śmierci swojej mamy tylko kilka słów. Dziennikarka przyznała, że na razie nie jest w stanie wykrzesać z siebie więcej informacji.

"Dzisiaj rano zmarła moja Mama, Barbara Trzeciak-Pietkiewicz. Wiem, że wiele osób zechce ją pożegnać, więc na pewno jeszcze napiszę. Ale na razie nie mam słów. Przepraszam. Daję to zdjęcie Mamy sprzed lat, z moim synkiem, bo bardzo je lubię" - czytamy na profilu Moniki Richardson na Instagramie.

Z całej Polski do dziennikarki popłynęły wyrazy współczucia i wsparcia w tym trudnym czasie. "Moniko, zawsze w takich chwilach jest bardzo ciężko. Jej ostatnie chwile były bardzo trudne, przez cały czas byłaś przy niej i dawałaś jej serce. Wyrazy wielkiego współczucia - zostaną w Tobie tylko te piękne i dobre wspomnienia", "Pani Moniko Tulę całym sercem. Doskonale wiem, co Pani czuje, bo sama straciłam Mamę gdy miałam 25 lat, "Bardzo mi przykro. Dużo siły życzę". My również przesyłamy wyrazy głębokiego współczucia.

Barbara Trzeciak-Pietkiewicz była dziennikarką radiową i telewizyjna, a także a także producentką, realizatorką i scenarzystką filmów dokumentalnych. Karierę zaczynała w Radiu Wrocław, potem związana była z wrocławskim oddziałem TVP. Następnie szefowała w TVP 2, Polsacie oraz TV4. Była również członkinią Rady Fundacji Polsat.

Galeria: Wzruszający gest Hanny Śleszyńskiej na pogrzebie męża. Wielkie serce!