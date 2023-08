Monika Richardson to jedna z najbardziej znanych dziennikarek w Polsce. Przez lata widzowie mogli ją podziwiać jako prowadzącą program "Pytanie na śniadanie" czy "Europa da się lubić". Teraz dziennikarka zniknęła z telewizji, za to bardzo prężnie działa w mediach społecznościowych, gdzie na bieżąco komentuje, medialną rzeczywistość. Tak było i tym razem, była gwiazda TVP wbiła szpilę dyrektor programowej TVN, a także zaapelowała do Macieja Stuhra!

Monika Richardson apeluje do Macieja Stuhra! "Nie rób tego"

Monika Richardson jest zdania, że Maciej Stuhr nie powinien być prowadzącym w nowym programie TVN "The a talks", w którym grupa dziennikarzy z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeprowadza wywiady z celebrytami. Przy okazji wbiła też szpilę nowej dyrektor programowej, Lidii Kazen, z którą od wielu lat jest jej nie po drodze. Według dziennikarki program będzie robił show kosztem uczestników.

- Maćku, nie rób tego! Lidia Kazen nie ma w sobie jednej kreatywnej kości. Wpuszcza cię w format jak pawiana na wybieg w zoo, a ludzi, z którymi masz rozmawiać, będzie pokazywać ku uciesze gawiedzi, że takie to chodzi i mówi, ale jednak ma gorzej niż my - pisze na Instagramie.

W dalszej części nie szczędziła gorzkich słów dla TVN.

- Pamiętaj, że TVN to już nie jest nasza telewizja i że nawet w roku wyborczym nie warto wchodzić z nią w układ. A Lidia Kazen ma z Mariuszem Walterem tyle wspólnego, co Kaczyński z Kuroniem. No sorry. Już raczej idźmy wszyscy na wybory. Wyrazy szacunku dla Ciebie i Taty - podsumowała.

Zobacz poniższą galerię: