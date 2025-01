Morgan Freeman nosi złote kolczyki. Powód, dla którego zakłada biżuterię, zaskakuje!

Iwona Pavlović przyłapana na prywatnym zdjęciu z mamą! Nie do wiary, co ma na nosie!

Spektakularna kariera Morgana Freemana. Aktor jest laureatem Oscara

60 lat kariery i 150 produkcji - te liczby to krótki opis kariery Morgana Freemana. Amerykański aktor pomimo dość sędziwego wieku - w 2025 r. skończy 88 lat - wciąż pojawia się na srebrnym i złotym ekranie, regularnie otrzymując kolejne nagrody lub nominacje. To przykład jednej z tych spektakularnych hollywoodzkich karier, które są marzeniem wielu, a udziałem zaledwie garstki osób. Jego role Boga w "Brucie Wszechmogącym", policjanta Williama Somerseta w "Siedem" czy więźnia "Reda" w "Skazani na Shawshank" zachwycają już następne pokolenia, a za kreację w "Za wszelką cenę" otrzymał Oscara. W przeciwieństwie do innych kolegów z branży Freemanowi udało się też wyjść obronną ręką ze skandalu, który wybuchł wokół niego w 2018 r. Wówczas osiem kobiet oskarżyło gwiazdora Hollywood o molestowanie lub niewłaściwe zachowanie. Sprawa nie trafiła jednak do sądu, a aktor wciąż jest zapraszany do kolejnych filmów. Aktualnie w przygotowaniu znajdują się trzy kolejne produkcje z jego udziałem.

Złote kolczyki Morgana Freemana. "To na trumnę"

Jednym z motywów powracających w wywiadach z amerykańskim aktorem są nie tylko kwestie jego kultowych ról, ale także ...złotych kolczyków, do których 87-latek ma prawdziwą słabość. Ci, którzy myślą, że gwiazdor nosi je wyłącznie dla ozdoby, są jednak w wielkim błędzie. Artysta wielokrotnie tłumaczył bowiem, że w jego przypadku biżuteria ma wymiar praktyczny i odnosi się do zwyczaju, jaki dawniej panował wśród marynarzy:

Te kolczyki. Cały czas jestem o nie pytany. Prawda jest taka, że są warte tyle, żeby ktoś kupił mi trumnę, jeśli umrę w obcym miejscu. Dlatego nosili je marynarze i dlatego ja je noszę. Teraz już wiecie - wyjaśnił w jednym z postów na Instagramie.

Morgan Freeman poruszył też ten wątek w rozmowie z portalem The Guardian. Zdradził wówczas, że czuje silny związek z morzem ze względu na własną pasję:

Zawsze chciałem mieć kolczyk. Ma to związek z moim przywiązaniem do morza. Kiedy miałem mniej więcej 35 lat, byłem w separacji z żoną. Ona wtedy powiedziała: "zamierzam przebić ci ucho". Jestem zapalonym żeglarzem" — tłumaczył noszenie złotych kolczyków aktor.

