Mówią, że Kuba Wojewódzki jest gejem. Absurdalne plotki na temat orientacji prezentera TVN

Kuba Wojewódzki od lat kojarzony jest z relacji z pięknymi i na ogół znacznie młodszymi kobietami. W przeszłości gwiazdor TVN był w związkach m.in. z Anną Muchą i Renatą Kaczoruk. Ostatnio prezenter spotykał się z młodszą o 30 lat modelką Anną Markowską. Są jednak tacy, którzy z uporem maniaka twierdzą, że związki te są... przykrywką do "prawdziwej" orientacji Kuby Wojewódzkiego. Absurdalne plotki o tym, że samozwańczy król TVN jest gejem, nie ustały nawet po tym, gdy ten zdecydowanie podkreślił, że relacje z mężczyznami go nie interesują. Emocje dodatkowo podsycał Michał Piróg, który sam jest zdeklarowaną osobą homoseksualną. - Mam dość ukrytych gejów! To obłudne małe fiu*ki! (…) Nie oczekuję, że Kuba Wojewódzki powie: tak, byłem z Tomkiem Kammelem. Wszyscy im tę łatkę przypięli, ale to ich trzeba zapytać - rzucił kiedyś na łamach tygodnika "Wprost". Na dodatek ostrzegał on Renatę Kaczoruk przez wiązaniem się z Kubą Wojewódzkim. - Renata nie ma jeszcze trzydziestki, a on jest pod sześćdziesiątkę. Zatem twierdzenie, że jest za stary na narzeczonego uważam za zasadne. Ostrzegam Renatę przed wiązaniem się z Wojewódzkim. Dzieci z tego raczej nie będzie, a słowo "kocham" może okazać się w jego ustach kłamstwem - mówił w "Twoim Imperium" tancerz. Teraz o plotki na temat homoseksualizmu gwiazdora TVN zapytana została jego dawna znajoma - Elżbieta Zapendowska.

Elżbieta Zapendowska o orientacji Kuby Wojewódzkiego: "Mnie w ogóle nie przeszkadzają czyjekolwiek skłonności"

Słynna jurorka nie owija w bawełnę, odnosząc się tego, jakiej orientacji jest Kuba Wojewódzki. - Mnie w ogóle nie przeszkadzają czyjekolwiek skłonności. Nie będę się ustosunkowywać - postawiła sprawę jasno w rozmowie z portalem swiatgwiazd.pl. Przy okazji Elżbieta Zapendowska zdradziła kulisy pierwszych spotkań z Kubą Wojewódzkim na planie programu "Idol". - Zachowywał się, jakby miał 12 lat, wyglądał, jakby miał 16. Kuba jest bystry i będzie - zaznaczyła jurorka, która do dziś przyjaźni się z prezenterem TVN. - Dla mnie był odkryciem, bo ja go nigdy wcześniej nie znałam. Znałam Roberta (Leszczyńskiego - red.) i Jacka (Cygana - red.), natomiast Kuby nie - dodała Elżbieta Zapendowska.

