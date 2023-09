Mrożąca krew w żyłach historia Patrycji Wanat. Grozili jej nożem. Uczestniczka "The Voice of Poland" cudem uniknęła śmierci

Uczestniczka "The Voice of Poland” zaatakowana nożem

Historie uczestników popularnych talent show potrafią być zaskakujące, wzruszające albo przerażające. Tak jest w przypadku zdarzenia, którego uczestniczką była Patrycja Wanat. Kobieta od przeszło 18 lal mieszka z Niemczech i na co dzień występuje w dwóch zespołach muzycznych, gdzie śpiewa i gra na wiolonczeli elektrycznej. Sielskie życie Patrycji Wanat zostało naznaczone traumatycznym wydarzeniem, które miało miejsce. Kobieta została zaatakowana nożem. - Trzy miesiące temu ktoś próbował mnie zabić wbijając mi nóż w plecy. Podczas treningu na siłowni pewna chora psychicznie dziewczyna powtarzała, że zabije mnie. Ale po prostu myślałam, że ona sobie żartuje, że ona może się źle nauczyła po polsku jakiegoś zdania i po prostu zignorowałam to. Dopiero, jak zobaczyłam, że jestem cała we krwi to wtedy doszło do mnie, co się stało tak naprawdę - opowiadała Wanat podczas materiału wideo nagranego do odcinka "The Voice od Poland". Wokalistka przyznaje, że owa historia nauczyła ją większego optymizmu życiowego oraz sięgania po swoje marzenia i nie odkładania ich na później.

