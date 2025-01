Jak donoszą świadkowie, czyli media społecznościowe artystycznej pary, zakochani postanowili zrobić furorę na afrykańskiej plaży, przywdziewając niecodzienne stroje. Anna Mucha wskoczyła w kostium jednorożca, a Jakub Wons przemienił się w zawodnika sumo. Efekt? Totalne zamieszanie, salwy śmiechu i chyba najbardziej nietypowa sesja zdjęciowa, jaką widziała Afryka Wschodnia!

Anna Mucha i Jakub Wons w akcji

... chyba już czas kończyć te wakacje

- napisała Anna Mucha i zamieściła zabawny filmik. Para, która w życiu prywatnym znana jest z dystansu do siebie i zamiłowania do wspólnej zabawy, tym razem zdecydowała się na niecodzienną atrakcję. Na pierwszy rzut oka widać, że Anna miała wyjątkową radość z „galopowania” po plaży w swoim kolorowym kostiumie. Z kolei Wons, z powagą godną prawdziwego mistrza sumo, stoczył epicką walkę z falami i piaskiem. A wszytko to przy akompaniamencie wielkiego przeboju Lany Del Rey "Young and Beautyful".

Mucha i Wons rozdawali uśmiechy na prawo i lewo - zasłużyli co najmniej na miano „maskotek” lokalnej restauracji. Nie wiadomo, czy Ugandyjczycy jeszcze kiedyś zobaczą tak oryginalnych turystów, ale jedno jest pewne – Anna Mucha i Jakub Wons już teraz wyznaczyli nowy poziom plażowej zabawy. Zdjęcia i nagranie z ich "imprezki" znajdziecie w galerii!

Związek pełen humoru i dystansu

Anna Mucha i Jakub Wons są parą od kilku lat i często podkreślają, że w ich związku najważniejsze są wzajemne wsparcie, poczucie humoru i wspólna radość z życia. Jak sami przyznają, cenią czas spędzany razem, niezależnie od tego, czy są w Polsce, czy na drugim końcu świata. Ich relacja jest pełna luzu i dystansu, co widać nie tylko w takich wakacyjnych akcjach, ale i w codziennych sytuacjach, które para z humorem relacjonuje w mediach społecznościowych.

Aktorka para już zasłużyła na tytuł "Turystów roku 2025"

Internauci nie kryją zachwytu i zalewają ich profile komentarzami:

Cudownie patrzeć na tak na maksa zakręconych, pięknie uśmiechniętych i niesamowicie zakochanych w sobie ludzi. Powinniście być przykładem. Serio, wzruszyła mnie ta rolka

Nie kończcie, dobrze wam idzie. Karnawał dopiero się zaczął

Nie ma to jak mieć dziecko w sobie

Optymistyczna przyszłość, tak trzymać

Jednorożcu i sumo, wracajcie szybko – świat potrzebuje więcej takich duetów!

