Anna Mucha w skąpym stroju wygrzewa się pod palmami. Przywdziała "barwy ochronne"

Anna Mucha to jedna z najbardziej znanych polskich aktorek. Gwiazda na swoim koncie ma udział w wielu filmach, serialach, a także sztukach teatralnych. Zagrała między innymi w filmach "Korczak", "Lista Schindlera", "Młode wilki 1/2" czy "Prosto w serce". Niemal od samego początku związana jest z serialem "M jak miłość".

44-letnia aktorka jest też bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie często zamieszcza zdjęcia i nagrania z życia zawodowego. Prezentuje się również z tej bardziej prywatnej strony. Stara się przy tym chronić prywatność swoich najbliższych.

Mucha pracuje na planach seriali, filmów, deskach teatrów. Do tego angażuje się w wiele innych projektów. Nic więc dziwnego, że czasami musi odpocząć. Anna Mucha chętnie wsiada do samolotu, by zwiedzać piękne zakątki Ziemi. Od niedawna zwiedza słoneczną Afrykę.

Anna Mucha rozgrzała internautów do czerwoności

Relacją z wyjazdu dzieli się ze swoimi fanami na Instagramie. W najnowszym poście ubrała się w "barwy ochronne". Przyodziana w bikini oraz szlafrok we zwierzęce wzory, zapozowała nad basenem. 44-letnia aktorka zaprezentowała przy tym swoją idealną sylwetkę. Post gwiazdy, która znana jest z zamiłowania do podkreślania swoich kształtów, rozgrzał internautów do czerwoności. Pod zdjęciem od razu zaroiło się od komplementów.

Cougar jak z amerykańskich seriali; Jest co chronić; Piękna jesteś; Kobieta z pazurem; Apetyczna kobieta - napisali zachwyceni fani.

