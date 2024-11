Roznegliżowana Anna Mucha psioczy na "bźdźągwy i ropuchy". Ależ się rozjuszyła

Anna Mucha to jedna z najbarwniejszych postaci polskiego show-biznesu, która od lat fascynuje zarówno talentem, jak i charyzmą. Kariera aktorki rozpoczęła się, gdy miała zaledwie 10 lat, a jej różnorodny dorobek obejmuje zarówno filmy wielkich reżyserów, udział w hitowych programach rozrywkowych i talent show, jak i role w popularnych serialach oraz aktywność w mediach społecznościowych. Przełomowym momentem w karierze Muchy była rola Magdy Marszałek w serialu „M jak miłość”, w którym zaczęła występować w 2003 roku. Jej kreacja silnej, niezależnej kobiety uczyniła ją jedną z ulubienic widzów, a aktorce dała ogromną rozpoznawalność i rzesze fanów.

Aktorka w rolę Magdy wciela się do dziś. Ponadto prężnie działa w teatrze, nie tylko jako aktorka, ale także jako producentka. I właśnie na temat teatru wystosowała kilka słów do swoich obserwatorów. A że mocno się zdenerwowała, to wypowiedź była emocjonalna i... kwiecista.

Z całym szacunkiem do pani autorki – nie jestem w stanie nie myśleć o niej, jak o "nadętej ropusze", tudzież "bździągwie". Bździągwa, która pisze o tym, jak należy ubrać się do teatru. Jej zdaniem należy ubrać się z szacunkiem, stosownie. (...) Moim zdaniem, należy się ubrać tak, żeby ci było ciepło, ponieważ może być włączona klima i żebyś czuł swobodnie. My, aktorzy, naprawdę nie patrzymy na to i nie widzimy, w co jesteście ubrani. Natomiast widzimy, czy się dobrze bawicie czy nie.

Anna Mucha obwiniła także nauczycielki, że uczą dzieci, ze w teatrze nie wolno się śmiać. To według niej przyczyna tego, że tak niewielka część społeczeństwa bywa w teatrze. Nie bywają, bo boją się, że się zachowają nieodpowiednio. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Wielu komentujących przyznało jednak rację, nie aktorce, a autorce wspomnianego artykułu.

Elegancki ubiór zawsze świadczył o szacunku do występujących aktorów... Przyzwolenie na chodzenie w byle gaciach do teatru to nie jest dobry pomysł. To może w teatrze podczas przedstawienia zacznijmy jeść zupę i cukierki zawijane w papierek. Przecież istotne, żeby sala była pełna

- komentowali fani.

Anna Mucha to nie tylko Magda z „M jak miłość". Tak zmieniała się popularna aktorka na przestrzeni lat