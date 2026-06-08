Muzyk Guns N' Roses zawitał do znanej polskiej restauracji! Oto, co w niej zjadł!

Dominika Bany
Dominika Bany
2026-06-08 10:04

Za nami naprawdę mocny pod względem koncertowym początek czerwca. Już w pierwszych dniach miesiąca w Gdańsku miał miejsce Mystic Festival, nazywany także "świętem muzyki metalowej", w Gliwicach zaś aż dwa koncerty zagrała formacja szczególna dla Polek i Polaków - Guns N' Roses. To przy tej okazji gitarzysta grupy odwiedził znaną restaurację - co w niej zjadł?

Wielkimi krokami zbliża się lato, a w związku z tym także wakacje. Choć kojarzą się przede wszystkim jako czas odpoczynku, to właśnie w ich trakcie odbywają się liczne, największe festiwale i inne znane i cenione wydarzenia muzyczne - a w tym wszystkim najróżniejsze koncerty tak polskich, jak i światowych gwiazd.

Imponująco pod tym kątem zaczął się już sam czerwiec. Na początku tego miesiąca w gdańskiej Stoczni odbył się jeden z najbardziej znanych i cenionych, także w Europie, rodzimych festiwali, Mystic Festival. Dokładnie w tym samym czasie nieco dalej, gdyż w Gliwicach, miały miejsce aż dwa koncerty zespołu szczególnie lubianego i cenionego przez Polki i Polaków, czyli Guns N' Roses!

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Slash z Guns N' Roses zaskoczył wizytą w znanej knajpie! Powrócił tam po aż 13 latach!

Zespół tym razem zawitał do Gliwic, gdzie w tamtejszej PreZero Arenie zagrał dwa pokazy: 4 i 6 czerwca. Oczywiście czas pomiędzy jednym a drugim występem muzycy wykorzystywali na odpoczynek i zwiedzanie okolicy - a w przypadku gitarzysty formacji, Slasha, na powrót do miejsca, które podbiło jego serce już ponad dekadę temu!

Mowa o restauracji Chata z Zalipia, która działa w Katowicach. O wizycie w niej znanego muzyka poinformowała sama knajpa, zamieszczając jego zdjęcie. Z opisu fotografii wynika, że Slash po raz pierwszy odwiedził miejsce już 13 lat temu, a teraz, przy okazji pobytu na południu Polski, po raz kolejny postanowił w niej zjeść.

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Internauci natychmiast zaczęli dopytywać o to, co takiego zjadł w restauracji gitarzysta. Obsługa zdradziła, że ten postawił na pierogi z mięsem, które podbiły jego kubki smakowe już także 13 lat temu, i placek z wołowym gulaszem.

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