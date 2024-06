Na czym zarabia Justyna Steczkowska? Nie są to płyty

Justyna Steczkowska dopłaca do własnych koncertów?

Justyna Steczkowska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych piosenkarek w Polsce, a jej kariera twa już trzydzieści lat. Zaistniała dzięki "Szansie na sukces" i od tamtej pory nadal zachwyca. Spełnia się również jako autorka tekstów, kompozytorka i skrzypaczka. Za swoje muzyczne osiągnięcia otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. sześć Fryderyków, dwa Wiktory, Bursztynowego Słowika. W sumie wydała aż 16 albumów studyjnych. Nieustannie rozwija się artystycznie i koncertuje, nie tylko w kraju.

Piosenkarka wielokrotnie pojawiała się w popularnych programach. Występuje również podczas telewizyjnych imprez. Zapracowana artystka z pewnością nie może narzekać na niskie zarobki. Jednak, jak sama przyznała, nie zawsze jest kolorowo. W ubiegłym roku w rozmowie z "Wprost" przyznała, że niektóre trasy koncertowe okazały się wyjątkowo słabe pod kątem finansowym.

"Moja droga zawodowa to nie jest pasmo samych sukcesów i nigdy nie była usłana różami, a jeśli nawet taka bywała, to róże miały więcej kolców niż aksamitnych, czerwonych płatków. Mam na swoim koncie wiele niepowodzeń: kilka moich osobistych tras przyniosło mi finansową porażkę, pomimo bardzo dobrej sprzedaży biletów, 'sold-out’ów', miłości ludzi i ich zainteresowania. Moje pomysły, jak te trasy mają wyglądać, przerastały sprzedaż" - stwierdziła Steczkowska.

To na tym zarabia Justyna Steczkowska

Mówiła przy tym, że zdarzało się jej dokładać z własnej kieszeni do występów. I chociaż chciałaby utrzymywać się jedynie z muzyki, to wie, że nie jest to do końca możliwe. "Pieniądze staram się zarabiać też gdzie indziej, by móc finansować swoje kolejne trasy koncertowe" - wyznała piosenkarka.

Na czym więc zarabia? O tym opowiedziała niedawno w rozmowie z portalem Party. Okazuje się, że to wcale nie sprzedaż płyt zapewnia jest stabilizację finansową. Jak sama przyznała, obecnie duży wpływ na jej zarobki mają m.in. reklamy oraz współprace.

"Te pieniądze nie spływają z nieba. Nie urodziłam się królewną ani księżniczką, tylko zwykłą dziewczyną w dosyć biednej rodzinie, więc zawsze musimy te finanse gdzieś wygenerować. Część to są koncerty, posty, to są reklamy, w których bierzemy udział" - przyznała Justyna Steczkowska.

