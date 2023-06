Na kamperowych wakacjach Rozenek i Majdana nie jest różowo: "Nie tylko ja mam cię dosyć"

Wakacje w kamperze mogą być niezapomnianą przygodą. Wakacyjny dom na kółkach pozwala zwiedzić znacznie więcej miejsc niż stacjonarne wakacje w hotelu. wiedza o tym Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan, którzy już drugi raz zdecydowali się na taka formę spędzania rodzinnych wakacji. W ubiegłym roku celem podroży była Szwecja. Teraz wybrali się do Danii.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan wybrali się na wakacje w kamperze

Małgosia wie, że aby takie wakacje mogły być przyjemnością, trzeba się do nich bardzo dobrze przygotować. Właściwie wszystko zaplanować, spakować wszystkie niezbędne w podróży przedmioty. Dlatego już kilka dni przed wyjazdem szykowała niezbędne przybory. Ale nawet perfekcyjna gospodyni ma prawo czegoś zapomnieć. A zmęczona całym dniem rodzinka może nie być w takiej sytuacji zbyt wyrozumiała. W jednym z filmików wrzuconych na Instagram Gosia narzekała, że ma nieuprasowane ubranie, jednak szybko przyznała - że w do kampera nie można zabrać w wszystkiego, więc brak żelazka jakoś zniesie. Dużo trudniej było Radkowi, któremu zapomniany adapter do kabla był niezbędny na tyle, że między małżonkami doszło do drobnej sprzeczki. - Mam cię dzisiaj dosyć. To był długi dzień - wypalił pół żartem, pół serio Radosław.

Mała przestrzeń rodzi rodzi konflikty: "Nie tylko ja mam ciebie dosyć"

Małgosia nie została mu dłużna i odpaliła szybko, że mąż ma jej dosyć, bo sam zapomniał adaptera do kabla. Sportowiec nie pozostawił tej uwagi bez odpowiedzi. Uznał, że nie ma sensu szukać winnych, bo już rozwiązał tę sprawę. Dodał jednak, że po tym długim dniu wybierze się odpocząć na koncert, a wspólne wyjścia zaproponował Stanisławowi - synowi Małgosi, jako że ten również miał tego dnia coś do powiedzenia mamie: - Dzisiaj chyba pójdę na ten koncert. Idziesz ze mną Stasiu? Bo też chyba masz mamie coś do powiedzenia. Nie tylko ja mam cię dosyć - zakończył swój wywód ze śmiechem.

