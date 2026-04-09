Na kogo w wyborach prezydenckich głosował Kazik Staszewski? Tak lider Kultu mówi o Karolu Nawrockim

Kazik Staszewski to ten przykład artysty z polskiego podwórka, który nie boi się poruszać, czy to w swojej twórczości, czy w różnych wywiadach tematów, które uznawane są za kontrowersyjne lub drażliwe. Takowym z pewnością jest kwestia polityki, o której lider Kultu od lat śpiewa i opowiada publicznie.

Już w ubiegłym roku, gdy w cała Polska żyła zbliżającymi się wyborami prezydenckimi, na krótko przed pierwszą turą Staszewski udzielił wywiadu Bogdanowi Rymanowskiemu, w którym prowadzący zapytał, na kogo zamierza oddać swój głos. Muzyk nie chciał wprost przyznać, stwierdził wtedy jedynie, że “Prezydentem powinien zostać ktoś trzeci, ktoś spoza tego układu”.

W innej rozmowie, tym razem dla "Melliny" Eski ROCK, prowadzący Marcin Meller próbował dowiedzieć się, czy Kazik kiedykolwiek myślał o tym, aby zająć się polityką. Jak wyznał, w jego życiu otrzymał dwie propozycje wejścia do tego świata - pierwszą złożył mu Piotr Ikonowicz - działacz społeczny i na rzecz praw człowieka, dawniej lider Polskiej Partii Socjalistycznej, a drugą nikt inny, jak... Janusz Korwin-Mikke!

Na kogo w drugiej turze wyborów prezydenckich Kazik Staszewski oddał głos?

Teraz lider Kultu po raz kolejny zawitał do Bogdana Rymanowskiego. Choć większość rozmowy poświęcona została pamiętnemu koncertowi zespołu w Zielonej Górze i problemom zdrowotnych artysty, to pojawił się w niej także ten polityczny wątek. Ten wywołany został przez... Sławomira Mentzena, który oglądał rozmowę na żywo i napisał komentarz, w którym podziękował Kazikowi za koncert w katowickim Spodku, w którym brał udział. Artysta stwierdził na to, że osobiście widział polityka na pokazie, gdyż ten... wędrował na rękach publiczności po hali, po czym pozdrowił go.

Na to prowadzący rozmowę zapytał wprost, czy w pierwszej turze wyborów prezydenckich w ubiegłym roku Kazik oddał głos na Sławomira Mentzena. Staszewski nie chciał jednak tego zdradzić mówiąc jedynie, że najpierw zagłosował na swojego kandydata, a następnie na "mniejsze zło". W końcu jednak Kazik otwarcie wyznał, że w drugiej turze wyborów jego głos powędrował do Karola Nawrockiego. Jak mówi zrobił to, ponieważ nie chciał, aby jedna opcja polityczna miała niemal pełnię władzy w Polsce. Do tego powiedział, że nie chciał początkowo iść na wybory, jednak przekonał go do tego... wywiad, jakiego również na kanale udzielił premier Donald Tusk.

Rymanowski zapytał też swojego gościa, jak ten dziś ocenia prezydenta Nawrockiego. Kazik stwierdził, że ten dotychczas mu się podoba i że nie żałuje swojego wyboru. Jak wyznał, postrzega Karola Nawrockiego jako prezydenta dużo bardziej samodzielnego, niż poprzednią głowę naszego państwa, Andrzeja Dudę.

Nowy prezydent mi się jak dotychczas podoba. Cieszy mnie, że się w dużym stopniu dystansuje od Prawa i Sprawiedliwości [...] i sprawia wrażenie, że jest takim kimś, kto jest dużo bardziej samodzielny i dużo bardziej taki kreatywny od poprzedniego prezydenta, który był pełną pomyłką - mówi Kazik Staszewski w wywiadzie.