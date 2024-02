Na ramówkę Polsatu założyła kombinezon z sieciówki. W stylizacji za 30 zł wyglądała "jak milion baksów" i "dolarsowo"

Marta Manowska wyjechała z Polski. Co dalej z jej karierą w TVP i programami, które prowadziła?

Alżbeta Lenska właśnie udowodniła, że nie trzeba wydawać ogromnych pieniędzy na luksusowe ciuchy, by wyglądać jak milion dolarów. Aktorka pojawiła się na konferencji prasowej Polsatu w obłędnym czarnym kombinezonie. Uszyty z tkaniny imitującej skórę ciuszek idealnie podkreślał jej znakomitą figurę, a gorsetowa góra odkrywała piękne ramiona i dekolt. Żona Rafała Cieszyńskiego dobrała do niego jedynie czarne szpilki. Nic więcej nie było trzeba. Stylizacja zachwyciła wiele fanek, które dopytywały o strój. Aktorka chętnie zdradziła jego pochodzenie.

Alżbetra Lenska w kreacji za 29 zł. "Wow, a wyglądasz w nim dolarsowo"

Jak się wkrótce okazało, kreacja nie pochodziła od luksusowej marki czy znanego projektanta, a z śieciówki. Aktorka zapłaciła za nią niecałe 30 zł, o czym rzetelnie poinformowała obserwujących. Wkleiła nawet zdjęcie paragonu. Fanki oszalały, niemal każda chciała zdobyć to cudo. Pod fotkami z imprezy Alżbieta Lenska zebrała wiele komplementów. "Wyglądasz jak milion baksów!", "Pięknej kobiecie jak Ty we wszystkim ślicznie, nieważne jaka firma i cena!", "Wow, a wyglądasz w nim dolarsowo" - czytamy w komentarzach. Fanki dały do zrozumienia, że cenią gust i styl aktorki, a nie cenę kreacji. W galerii [poniżej sprawdzisz, jak na imprezie prezentowały się inne gwiazdy.

Galeria: Wiosenna Ramówka Polsatu 2024. Gwiazdy na salonach