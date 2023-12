Nagła śmierć Krzysztofa Respondka. Ibisz zdradza prawdę o zdrowiu aktora przed śmiercią

Krzysztof Respondek nie żyje. Przyczyna śmierci aktora

Nagła śmierć Krzysztofa Respondka tuż przed Świętami Bożego Narodzenia była wielkim szokiem dla polskiego świata show-biznesu. Z informacji, które Krzysztof Hanke przekazał portalowi ślęzag.pl wynika, że aktor i wokalista zmarł na zawał serca. Nic nie wskazywało na to, że wydarzy się taka tragedia. - Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 - - poinformował załamany Krzysztof Hanke. Wiadomość o tym, że Krzysztof Respondek nie żyje, wstrząsnęła także Krzysztofem Ibiszem. Gwiazdor Polsatu kolegował się ze zmarłym artystą i zdradził, jaki był stan jego zdrowia przed śmiercią.

Krzysztof Ibisz o Krzysztofie Respondku: Był okazem zdrowia

Krzysztof Ibisz mówi o "potwornym zaskoczeniu". - Dlatego że on bardzo dbał o siebie. Prowadził bardzo zdrowy tryb życia, uprawiał sport, nie pił alkoholu, nie palił. Ta wiadomość jest szokująca. Krzysztof nigdy nie skarżył się na zdrowie - był okazem zdrowia - podkreślił prezenter Polsatu w rozmowie z Pudelkiem. Krzysztof Ibisz zaznaczył, że Krzysztof Respondek "to był wspaniały chłopak, bardzo zdolny, bardzo życzliwy ludziom i bardzo kreatywny". - Ciężko mówić o nim "był"... Był życzliwy ludziom, odpowiedzialny. Zawsze można było na niego liczyć. Był wzorem współpracownika i kolegi. Nie byliśmy zaprzyjaźnieni, ale mieliśmy bardzo dobre relacje - ujawnił dziennikarz.