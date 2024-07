Nagła śmierć znanej influencerki! Miała tylko 30 lat!

Andrzej Grabowski wraca do gry! Znów dostał główną rolę w serialu

Łzy same cisną się do oczu

Co za pomysł!?

Prawniczka zdradziła, co będzie dalej

Fani wyśledzili śmierć 30-letniej gwiazdy

Australijska infuencerka Alexandra była uzdolnioną twórczynią internetową, uwielbianą przez prawie 700 tysięcy fanów. Była także znana pod nickiem Pretty Pastel Please. 30-latka zasłynęła filmikami z testami różnych produkytów. Na jej profilu na Instagramie wyraźnie widać, że kochała swoje dwa psy i papugę. Zawsze uśmiechnięta lekko piegowata dziewczyna odeszła nagle z niejasnych przyczyn.

Nagle zniknęła

Jak podaje portal "Party.pl", ostatnie nagranie influencerka opublikowała miesiąc temu. Później nagle zamilkła i to właśnie zaniepokoiło fanów. To właśnie obserwatorzy Alexandry przeprowadzili internetowe śledztwo, w wyniku którego potwierdziło się, 30-letnia Australijka nie żyje. Potwierdziła ten fakt najbliższa rodzina youtuberki.

- Przychodzimy do was dzisiaj z druzgocącą wiadomością. Z ciężkim sercem musimy poinformować, że Alex znana jako Pretty Pastel Please zmarła – napisali bliscy Alexandry w specjalnym komunikacie.

Śmierć internetowej gwiazdy była szokiem nie tylko dla internautów, ale również dla jej rodziny. Nikt nie spodziewał się, że stało się najgorsze.

Niespodziewana śmierć

- Jej odejście było nagłe, niespodziewane i druzgocące dla wszystkich, którzy ją znali. To szok dla nas wszystkich, a jej rodzina i przyjaciele poprosili o uszanowanie prywatności, gdy przeżywają żałobę – poprosili w komunikacie bliscy gwiazdy.

i Autor: Instagram/@prettypastelplease Nagła śmierć znanej influencerki! Miałą tylko 30 lat!

Sonda Czy zaskoczyła cię informacja o śmierci tej osoby? TAK NIE