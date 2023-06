i Autor: Piotr Grzybowski Elżbieta Dmoch pilnie potrzebuje pomocy

Kibicujecie jej?

Najnowsze informacje o stanie zdrowia Elżbiety Dmoch z 2 plus 1. Piosenkarka wystosowała wiadomość do fanów

dav 21:39 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Elżbieta Dmoch, pod koniec ubiegłego roku, trafiła do szpitala w poważnym stanie. Legendarna wokalistka zespołu 2 plus 1 przez lata odrzucała pomoc od osób zainteresowanych jej losem. Tym razem było jednak inaczej. Od kilku miesięcy, za sprawą strony na Facebooku "Fani zespołu 2 plus 1", otrzymujemy wiadomości o jej stanie zdrowia i tym, co się u niej dzieje. Nowe informacje dają nadzieję.