Najpiękniejsza polska aktorka zniknęła z kraju. Hanna Balińska ma już 80 lat i mroczną przeszłość

Hanna Balińska grała w filmach, serialach i licznych spektaklach teatralnych. Zachwycała przede wszystkim urodą, niegdyś okrzyknięto ją nawet najpiękniejszą polską aktorką. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała już w latach młodzieńczych, kiedy po maturze wygrała casting i trafiła na Scenę Kameralną Teatru Polskiego w Warszawie w komedii Rogera Vaillanda Pan Jan w reżyserii Jana Kreczmara u boku Kreczmara, Barbary Ludwiżanki i Marii Ciesielskiej. Była studentką PWST, a po odebraniu dyplomu wyjechała do Olsztyna, gdzie w latach 1966-1969 grała w Teatrze im. Stefana Jaracza. W latach 1969–1974 była związana ze szczecińskimi Państwowymi Teatrami Dramatycznymi. W 1975 otrzymała angaż w warszawskim Teatrze Polskim, z którym była związana do roku 1986. Za swoje sceniczne role zdobywała dobre recenzje. W latach 1987-1989 grała na scenie Teatru Syrena. Roman Szydłowski pisał o niej tak: "Ta młoda aktorka ma urodę sceniczną i wdzięk, dużo naturalnego wyrazu". Ale po latach niektóre osoby z branży show-biznesu zaczęły twierdzić, że Hanna Balińska ma także mroczną przeszłość.

Hanna Balińska zrezygnowała z pracy w zawodzie aktorki w 1990 roku. Po latach Janusz Zaorski w książce pt. "Jak u Barei, czyli kto to powiedział?" sformułował tezę, że aktorka dostawała role wyłącznie ze względu na swoją urodę, a nie talent aktorski.

- Była aktorką okropną, drewnianą, która według mnie nawet rolę spikerki w telewizorze umiałaby położyć – twierdził Janusz Zaorski, opisując Balińską w mocnych słowach.

Jego zdaniem, mroczna przeszłość Hanny Balińskiej polegała na tym, że dostawała role dzięki "wstawiennictwu wybitnego partnera", którym był Józef Nalberczak. - Była od Józkao połowę młodsza… Wyglądali ze sobą wręcz okropnie, jak podstarzały wyliniały playboy, ze swoją, pożal się Boże, zdobyczą – powiedział Zaorski. Anna Nehrebecka także twierdziła, że Balińska wręcz "wykorzystywała partnera".

- Wiedział, że jeśli stanie się jej nieprzydatny jako pomoc w karierze, to zostanie porzucony. Dobrowolnie przyjął rolę – przepraszam, że tak to nazwę – jej podnóżka. Przestał dbać o siebie, a dbał tylko o nią, zabiegał o to, by grała, nawet za cenę własnej kariery – wyznała w tej samej książce. – Gdy został przez nią porzucony w bardzo okrutny sposób, na który nie zasłużył, stał się już w ogóle cieniem siebie - powiedziała.

Hanna Balińska ma dziś 80 lat i zniknęła z kraju. Czym się zajmuje najpiękniejsza polska aktorka?

Serwis Jastrząb Post pisze, że po tym, jak Hanna Balińska dostała angaż w filmie "Dom Sary" w 1985 roku, aktorka przestała dostawać propozycje, dlatego pięć lat później zrezygnowała z kariery. - Wyszła za mąż za znanego lekarza z Warszawy, Korsztyna, urodziła córkę, Agnieszkę. Wyjechała z Polski do Francji. Zwiedziła wiele krajów, a podróże są jej pasją - czytamy. Serwis dodaje, że kilka lat temu Hanna Balińska założyła oficjalną stronę internetową, gdzie chwali się zdjęciami, wykonanymi przez córkę. Czym się dziś zajmuje Hanna Balińska? - Kobieta trzyma się z dala od show-biznesu i nie kontaktuje się nawet z fanami, którzy piszą do niej, pamiętając ją sprzed lat - podaje Jastrząb Post.