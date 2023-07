Najpierw Łukasz Nowicki odszedł z TVP, a teraz taka nowina! To był powód! Wielkie gratulacje

Co to ma być?! Izabella Krzan z SAŁATĄ NA GŁOWIE. Mandaryna nie lepsza. Czy inne gwiazdy zadały szyku?! [ZDJĘCIA]

Łukasz Nowicki zaskoczył fanów, ogłaszając niespodziewanie, że po 13 latach odchodzi z programu "Pytanie na śniadanie" w TVP. Dziennikarz i prezenter oświadczył na Instagramie, że chciałby poświęcić innym zobowiązaniom zawodowym oraz rodzinie. "To był piękny czas, pełen cudownych, zabawnych i wzruszających momentów. Ale czas poszukać nowych wyzwań. Za kilka dni kończę 50 lat, a za wiekiem idą przemyślenia, podsumowania. Nie jest prawdą, jak czytam, że czekają na mnie nowe rozrywkowe projekty", napisał Łukasz Nowicki. Tymczasem krótko po ogłoszeniu, że odchodzi z TVP, pochwalił się radosną nowiną. Wygląda na to, że to był powód odejścia! Sypią się wielkie gratulacje, to niebywały sukces.

Najpierw Nowicki odszedł z TVP, a teraz taka nowina! To był powód! Wielkie gratulacje

Łukasz Nowicki ogłosił na Instagramie, że jego podcast "Z Nowickim Po Drodze" trafił do listy 100 najpopularniejszych podcastów na Spotify. To niebywale duże wyróżnienie. "Pragnę wam podziękować za ogromne zainteresowanie", napisał Nowicki.

- Jeśli ktoś, gdzieś teraz jedzie na wakacje, do pracy lub po prostu ma dosyć ciszy, zachęcam do posłuchania na Spotify, Apple Podcast i Youtube. Historie z Czarnobyla, Indii, Gambii, życie zwierząt, poznawanie ludzkiego mózgu, historia zdobywania korony gór ziemi, drugi Polak, który poleci w kosmos... - wylicza Łukasz Nowicki w nieskończoność tematykę swojego kanału.

Trzeba przyznać, że Nowicki świetnie odnalazł się na tej platformie. Trudno się jednak dziwić, z tak magnetycznym i miłym dla ucha głosem. Okazuje się, że to właśnie podcast "Z Nowickim Po Drodze" był jednym z powodów odejścia z TVP. "Prawdą jest, że chcę więcej czasu poświęcić rodzinie, podcastowi "Z Nowickim Po Drodze" i teatrowi", przyznaje aktor. Cóż, pozostaje nam życzyć powodzenia i dalszych sukcesów!

