Najpierw Tomek Jakubiak, a teraz ON. Nie żyje słynny kucharz, bohater"Top Chefa". Sergiusz Hieronimczak zostawił po sobie zapłakane tłumy fanów

Joanna Konieczna-Krzyżaniak
2025-10-05 15:53

Tragiczna wiadomość wstrząsnęła światem gastronomii i fanami kulinarnych show w niedzielę 5 października 2025 roku. Nie żyje Sergiusz Hieronimczak, ceniony szef kuchni z Poznania, którego widzowie doskonale pamiętają z 5. edycji programu Polsatu "Top Chef". Informację o jego śmierci przekazała rodzina za pośrednictwem Facebooka. To już drugi wspaniały szef kuchni w ostatnich miesiącach - po Tomku Jakubiaku, który odszedł zdecydowanie przedwcześnie.

Nie żyje ceniony szef kuchni. Był finalistą show Polsatu

Autor: Screenshot/Stowarzyszenie Kucharzy Polskich/ Facebook

Sergiusz Hieronimczak był kucharzem, którego nie sposób było zapomnieć. Widzowie pokochali go za talent, pasję i wyjątkową osobowość. W programie "Top Chef" dał się poznać jako odważny i kreatywny zawodnik, który nie bał się ryzyka i kuchennych eksperymentów. Niestety, nagle do mediów dotarła wiadomość o jego śmierci.  

Kochał kuchnię i ludzi

Dania Sergiusza Hieronimczaka często zaskakiwały jurorów "Top Chefa" nietypowymi połączeniami składników i nowatorskim ujęciem klasycznych przepisów. Każdy talerz, który opuszczał jego ręce, był dopracowany w najmniejszym detalu. I choć rywalizacja w programie bywała ostra, Sergiusz zawsze zachowywał klasę i szacunek wobec innych uczestników. Wielu widzów wspomina go jako człowieka z ogromną pasją, który potrafił inspirować i motywować innych do działania.

Na co dzień Hieronimczak pracował jako szef kuchni w jednym z hoteli w Poznaniu, gdzie cieszył się dużym uznaniem współpracowników i gości. Z wykształcenia był politologiem, jednak szybko odkrył, że jego prawdziwym powołaniem są kulinaria. Kilka lat spędził w Londynie, gdzie ukończył prestiżową szkołę Westminster Kingsway College i zdobywał doświadczenie w tamtejszych restauracjach.

Pracowity, serdeczny, twórczy, nieodżałowany

Jego przyjaciele i współpracownicy podkreślają, że był człowiekiem niezwykle pracowitym, serdecznym i pełnym pomysłów. W każdej potrawie potrafił zamknąć emocje i historię, którą chciał opowiedzieć.

Z głębokim żalem informujemy że dnia dzisiejszego nasz ukochany mąż, ojciec i syn Sergiusz od nas odszedł. O dniu pogrzebu poinformujemy na dniach. 💔💔💔

- czytamy na profilu mistrza kuchni na Facebooku. 

Pod postem natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy, autentycznie poruszonych i załamanych przyjaciół i fanów Sergiusza. 

No way !!! RIP my friend!!!

Nie… proszę nie.. 🥺

Ale, że jak ???🥹

Jeżeli to jest żart, to komuś nie wyszedł. Żal, szkoda człowieka.

Tak mi przykro.Moj najlepszy Chef . Przyjaciel .Nie wierzeNIEEEE

Jezu….a jeszcze nie dawno rozmawiałam z Sergiuszem w „mc” w Kaliszu 😭co się stało?

OMG nie Sergiusz , RIP my friend xx

Z ogromnym smutkiem to czytam. Kondolencje dla Rodziny i Bliskich. Dziękuje za wpis.

Nieznana przyczyna śmierci mistrza kuchni

Śmierć Sergiusza Hieronimczaka to ogromna strata dla świata gastronomii i wszystkich, którzy mieli okazję go poznać. Jego talent, energia i uśmiech na długo pozostaną w pamięci tych, którzy z nim pracowali i kibicowali mu przed telewizorami.

Przyczyna śmierci słynnego kucharza nie została podana do publicznej wiadomości. 

