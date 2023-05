Hubert Urbański w ramionach pięknej brunetki. Intymne sceny w środku miasta! Mamy zdjęcia

Hubert Urbański, gospodarz teleturnieju TVN „Milionerzy” dwukrotnie był żonaty. Po burzliwym końcu drugiego małżeństwa z Julią Chmielnik (42 l.), nie związał się z nikim na poważnie. Widywano go co prawda w towarzystwie kobiet, ale żadna nie usidliła go na dobre. Ale wszystko wskazuje na to, że to się może rychło zmienić. Bo Hubert już dawno nie był widziany tak szczęśliwy!

Hubert Urbański znów zakochany!

Kilka dni temu Hubert Urbański wybrał się na spacer po swojej ukochanej stolicy. Tym razem jednak nie był sam. Towarzyszyła mu piękna brunetka, od której aż nie mógł się odkleić. Zresztą ona od niego też nie! Urbański i jego ukochana trzymali się za ręce, skradali sobie namiętne całusy i cały czas się śmiali.

Nowa partnerka prezentera nosi nonszalancko obciętą grzywkę, a jej styl ubierania przywodzi na myśl paryskie ulice. Najpiękniej zdobi ją jednak uśmiech, którzy przy Hubercie nie schodzi z jej ust. Widać, że kobieta odwzajemnia gorące uczucia Huberta.

