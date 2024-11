Napięty i mokry Cezary Pazura eksponuje potężną muskulaturę. Żona nie pozostała mu dłużna! "Wow"

Derpienski błagała o pomoc dla psa, ludzie wpłacali pieniądze. Ale środki do niego nie trafią!

Cezary Pazura i Edyta Pazura pobrali się w 2009 roku. Kilka miesięcy temu obchodzili więc 15. rocznicę ślubu. Oprócz wychowywania wspólnych dzieci, małżeństwo pamięta także o chwilach przyjemności. Obecnie para wypoczywa na indonezyjskiej wyspie Bali, która jest dość popularnym kierunkiem wakacyjnym wśród celebrytów. Rzecz jasna przy okazji tego wyjazdu nie może zabraknąć także licznych zdjęć czy filmików, publikowanych w mediach społecznościowych aktora i jego wybranki, które śledzą tysiące osób. Szczególną uwagę przykuła tam ostatnio imponująca muskulatura Cezarego Pazury, który ten postanowił zaprezentować. Mimo że aktor ma już 62 lata, to trzeba przyznać, że wygląda świetnie. Mokry i napięty prężył muskuły przy basenie w towarzystwie kolegów (?), ku uciesze jego obserwatorów i obserwatorek. Edyta Pazura nie pozostawała mu zresztą dłużna, również publikując w social mediach odważne zdjęcia w bikini i nie tylko. Poniżej szczegóły.

Cezary Pazura i Edyta Pazura na wyspie Bali. Muskuły, bikini i rajski odpoczynek

Cezary Pazura i jego młodsza o 26 lat żona Edyta Pazura bawią się w najlepsze. Co ciekawi, bawić się z nimi mogli też "zwyczajni ludzie", którzy w ramach współpracy z biurem podróży mogli przeżyć "wczasy z Pazurami" za 16 tysięcy złotych. Dodatkowo trzeba było też we własnym zakresie kupić bilety lotnicze, więc cena wzrasta. A co można robić na Bali, poza wylegiwaniem się przy basenie? Pazurowie chwalą się aktywnym wypoczynkiem: lekcja jogi, zwiedzanie świątyń, huśtanie się na ogromnej huśtawce, możliwość spotkania małpy.

Oczywiście kwestią indywidualną pozostaje, czy taka kwota za wakacje jest w zasięgu ręki i czy po prostu się opłaca. Poza tym, sądząc po komentarzach, większą uwagę przykuwa sylwetka 62-letniego aktora niż balijskie widoki. - Świetna forma, w takim wieku! (...) Pozazdrościć - czytamy w licznych komentarzach. W serwisach plotkarskich, dla równowagi, nie brakuje też tych nieco złośliwych: "Mało się nie udusi jak wciąga brzuch. Po co?" - napisała jedna z osób. Pozostając jednak w w pozytywnej energii, życzymy parze przede wszystkim udanego wypoczynku.

