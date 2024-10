Naprawdę nie ma gdzie tego robić?! Szok, co Izabela Janachowska wyprawia w łazience!

Bogumiła Wander dopiero co zmarła, a teraz jej 86-letni mąż znów popłynie! "Jego serce wciąż należy do oceanu"

Izabela Janachowska: tancerka, ekspertka ślubna, aktorka, prezenterka

Izabela Janachowska to prawdziwa kobieta pracująca. Szerszej publiczności dała sie poznać jako tancerka w show "Taniec z gwiazdami" (jej partnerami na parkiecie byli m.in. Przemysław Saleta, Wojciech Medyński i Rafał Brzozowski). Poważna kontuzja kolana sprawiła jednak, że karierę taneczną musiała "zawiesić na kołku". Izabela Janachowska jednak ma łeb na karku i zaczęła się spełniać jako eksperta ślubna. Potem zakręciła się przy TVN, gdzie prowadziła programu "I nie opuszczę cię aż do ślubu" i "W czym do ślubu". Szybko stałą się najpopularniejszą ekspertką ślubną w Polsce. W międzyczasie prowadziła "Taniec z gwiazdami", a ostatnio została aktorką serialu "Pierwsza miłość". Treści, które Izabela Janachowska zamieszcza na Instagramie uderzają elegancją, klasą i szykiem. Ostatnio jednak stało się coś, co moze być dużym zaskoczeniem. Wydało się bowiem to, co celebrytka wyprawia w łazience. Aż dziw bierze, że mając tak dobre warunki mieszkaniowe, robi to w tym miejscu.

Izabela Janachowska pije herbatę w łazience. Czy to nowa moda?

Sprawa na jaw wyszła niejako przy okazji. Izabela Janachowska nagrała filmik, w którym pokazuje, jak szykuje się do snu, reklamując przy okazji różne kosmetyki.

Wieczorna pielęgnacja to czas na relaks i regenerację

- podkreśliła na nagraniu prezenterka, tancerka i ekspertka ślubna. Widzimy, jakie kremy nakłada na swoje ciało Izabela Janachowska, ale nie to jest najciekawsze. W pewnym momencie na filmiku pojawia się stojąca tuż przy umywalce filiżanka sprawiająca wrażenie niezbyt czystej i dzbanek (prawdopodobnie z herbatą). Na koniec gwiazda delektuje się smakiem napoju. Wszystko wygląda cukierkowo, ale... od kiedy to herbatę pije się w łazience? Czyżby to była jakaś nowa moda i coś przeoczyliśmy? A może Izabela janachowska naprawdę nie ma gdzie się w spokoju napić herbaty? Choć wydaje się to raczej mało prawdopodobne.

