Ona znów to zrobiła! Natalia Muianga rządzi i dzieli! Drugi raz wygrywa, a to dopiero 3. odcinek show Polsatu

Natalia Muianga znów na szczycie! Wcielając się w Ciarę w hicie „Level Up”, podbiła serca jurorów i zgarnęła czek na 10 tys. zł dla Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Wielkie metamorfozy na scenie! Edyta Herbuś zadziwiła jako Muniek Staszczyk, Andrzej Nejman oczarował mrocznym klimatem The Cure, a Julia Żugaj błyszczała jako Dua Lipa.

Finał pełen śmiechu! Sławomir i Krystian Ochman rozbawili publiczność do łez, kończąc odcinek wspólnym wykonaniem „Tańcz”.

Studnicki jako kobieta, Bijan w nastrojowym klimacie

Odcinek otworzył zwycięzca poprzedniego tygodnia, Kamil Studnicki. Jako Meghan Trainor zachwycił wdziękiem i kobiecą lekkością, czym rozbroił Piotra Gąsowskiego.

Byłeś naprawdę zwiewną, pełną wdzięku kobietą

– chwalił juror. Z kolei Marta Bijan, wcielając się w Kasię Kowalską i śpiewając „Antidotum”, pokazała nową stronę swojego talentu. Jurorka Małgorzata Walewska była pod wrażeniem jej oddechu i emocjonalnej interpretacji.

Dua Lipa, The Cure i prawdziwy teatr na scenie

Julia Żugaj spróbowała swoich sił jako Dua Lipa w „One Kiss”. Elegancja i kontrola sceniczna sprawiły, że Stefano Terrazzino nie krył zachwytu. Andrzej Nejman zmierzył się z legendarnym Robertem Smithem z The Cure. Jego „Lullaby” było pełne mrocznego klimatu i teatralnych emocji.

Odtworzyłeś jego wszelkie fobie, to było fantastyczne!

– oceniła Justyna Steczkowska.

Muianga króluje jako Ciara

Największe brawa wieczoru zebrała Natalia Muianga. Jej wcielenie w Ciarę było wyzwaniem nie tylko wokalnym, ale i tanecznym – i właśnie to podbiło serca jurorów. „To był prawdziwy level up!” – krzyczała zachwycona Justyna Steczkowska. To właśnie Natalia po raz kolejny sięgnęła po zwycięstwo, przekazując czek na 10 tysięcy złotych Fundacji Pomorskie Hospicjum dla Dzieci.

Ruciński i Herbuś poza strefą komfortu. Finał na wesoło

Modest Ruciński, jako Desireless, zaśpiewał kultowe „Voyage, Voyage”. Choć poradził sobie świetnie, jurorzy zwrócili uwagę, że tym razem zabrakło mu pewności siebie. Edyta Herbuś przeszła natomiast kompletną metamorfozę w… Muńka Staszczyka! Występ w „I Love You” był tak autentyczny, że Steczkowska aż przecierała oczy ze zdumienia. „Nie było w tym ani grama Edyty Herbuś!” – komentowała.

Odcinek zakończył się humorystycznym duetem – Sławomir i Krystian Ochman w rytmach latino zaśpiewali „Tańcz”. Publiczność szalała, a Małgorzata Walewska żartowała, że… boli ją twarz od śmiechu.

Wyniki 3. odcinka "Twoja Twarz Brzmi Znajomo":

Natalia Muianga Edyta Herbuś Krystian Ochman Andrzej Nejman Marta Bijan Modest Ruciński Julia Żugaj Kamil Studnicki

