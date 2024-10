Natalia Nykiel popularność i uznanie fanów zdobyła, biorąc udział w programie "The Voice of Poland". To właśnie tam doszła do finału, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery. Utalentowana 29-latka już trzy albumy studyjne: Lupus Electro, Discordia, a także Regnum. Pierwszą płytę promowała m.in. singlami "Bądź duży" i "Error", które stały się wielkimi hitami w Polsce. Jak gwieździe udaje się łączyć tyle obowiązków naraz? Na jaw wyszło, że jej życie prywatne na tym bardzo cierpi.

Natalia Nykiel rozprawia o swoim życiu prywatnym

Jak wiadomo, Natalia ma masę pracy. Codzienne treningi do programu Polsatu, które trwają nawet po siedem godzin dziennie, mogą być bardzo męczące. Dodatkowo regularne koncerty, a także obecność w mediach społecznościowych mogą sprawiać, że gwiazda nie ma już czasu na życie prywatne. Zapytaliśmy ją jak sobie z tym radzi. Okazuje się, że rzeczywiście pogodzenie wszystkiego bywa trudne - szczególnie teraz.

To jest trudne. Szczególnie w ostatnich dwóch miesiącach. Zaczęłam taki rajd bez trzymanki, w zasadzie z początkiem sierpnia i moje życie prywatne w zasadzie leży i kwiczy w tym momencie, jeśli chodzi o znajomych, bo ja ogólnie mam dobrze poukładane życie prywatne i moi prywatni przyjaciele i bliscy wiedzą, że ja teraz potrzebuję przestrzeni na to, żeby skupić się na karierze, na pracy i właśnie na treningach. No ale nie byłam na żadnej imprezie, nie byłam na żadnym spotkaniu ze znajomymi od początku sierpnia. Ja w ogóle też nie piję alkoholu od czerwca w zasadzie, jak już dowiedziałam się, że będę w "Tańcu z Gwiazdami" - to zrezygnowałam z alkoholu. Teraz mam taki dzień, że idę na wesele w sobotę do mojej przyjaciółki i też jestem tym zestresowana. No bo pójdę na to wesele w sobotę, a w niedziele rano od rana trzeba być już na pełnej energii na próbach i trzeba to świetnie zatańczyć, więc staram się to łączyć, ale faktycznie nie jest to łatwe - powiedziała "Super Expressowi" Natalia Nykiel.

Na koniec rozmowy gwiazda wyjawiła prawdę na temat odwiecznego pytania, które pojawia się w głowach fanów "Tańca z Gwiazdami". Czy po odcinkach show Polsatu są imprezy? Okazuje się, że nie ma. Po nagraniach i pod osłoną nocy wszyscy wracają do domów.

Mogę zdradzić, że nie ma żadnych afterów po "Tańcu z Gwiazdami". Po każdym odcinku wszyscy grzecznie jadą do domów - wyjawiła Natalia Nykiel.

