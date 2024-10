Natalia Nykiel szaleje na parkiecie "Tańca z Gwiazdami". Producenci spełnili jej życzenie!

"Taniec z Gwiazdami": Natalia Nykiel walczy o Kryształową Kulę

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Wiosna wrócił po krótkiej przerwie i przyciągnął przed ekrany spore grono widzów. 15 września ruszyła piętnasta edycja show. O kryształową kulę walczą Majka Jeżowska, Natalia Nykiel, Olga Bończyk, Vanessa Aleksander, Anna Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Rafał Zawierucha, Maciej Zakościelny, Filip Bobek, Filip Lato, Michał Meyer i Piotr Świerczewski.

Mimo upływu lat, program cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem widzów, którzy z zapartym tchem kibicują swoim ulubieńcom. Na wsparcie fanów może liczyć i Natalia Nykiel. 29-letnia piosenkarka już kilka razy była zapraszana do udziału w programie, ale do tej pory za każdym razem odmawiała.

Zobacz również: Zaniżone oceny w "Tańcu z Gwiazdami"?! Fani aktorki węszą podstęp

"Taniec z Gwiazdami": Natalia Nykiel postawiła twarde warunki

Tym razem spełniono warunki, które postawiła piosenkarka. Jednym z nich był wybór tanecznego partnera. Jeszcze przed podaniem oficjalnych par, mówiono, że wymarzonym partnerem Natalii Nykiel był Jacek Jeschke. To niezwykle utytułowany tancerz i dwukrotny zdobywca kryształowej kuli. Zanim wywalczył zwycięstwo z Anita Sokołowską, doprowadził do finału Annę Karczmarczyk. Życzenie piosenkarki zostało spełnione i w tej edycji programu to właśnie ona wiruje na parkiecie u boku Jeschke.

Nie był to jedyny warunek, który miała postawić Nykiel. O kolejnym opowiedziała sama. Jak zdradziła, chciała zatańczyć do swojej ulubionej piosenki, a dokładnie "La Tortura" Shakiry. I tak się stało w trzecim odcinku programu. Natalia i Jacek do rytmu utworu zatańczyli gorącą sambę, za którą zdobyli 25 punktów.

Czy ja wczoraj zakręciłam tyłkiem w telewizji do mojej UKOCHANEJ piosenki „la tortura” ?! Taaaak! Kiedy dostałam propozycję udziału w @tanieczgwiazdami , to od razu poprosiłam o możliwość zatańczenia do tej właśnie piosenki i zatwerkowania w jednym odcinku. Marzenie spełnione! Teraz mogę już tańczyć wszystko co chcecie! A tak serio wczoraj tańcząc czułam ogromną radość, zabawę i szczęście. Mam nadzieję, że to było widać! - napisała na Instagramie piosenkarka.

Zobacz również: "TZG": Jednym tańcem podbiła serca widzów i jurorów! Kim jest faworytka do zwycięstwa?

Natalia Nykiel przerwała treningi do "Tańca z gwiazdami". Co z jej występem?

Michał Meyer ostro o udziale w "Tańcu z Gwiazdami". Aktor stawia sprawę jasno Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.