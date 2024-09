"To nie świadczy w ogóle o mnie"

"Taniec z Gwiazdami" to jeden z najpopularniejszych programów w polskiej telewizji. Wiosna wrócił po krótkiej przerwie i przyciągnął przed ekrany spore grono widzów. 15 września ruszyła piętnasta edycja show. O kryształową kulę walczą Majka Jeżowska, Natalia Nykiel, Olga Bończyk, Vanessa Aleksander, Anna Maria Sieklucka, Julia Żugaj, Rafał Zawierucha, Maciej Zakościelny, Filip Bobek, Filip Lato, Michał Meyer i Piotr Świerczewski.

Wystarczył jeden odcinek piętnastej edycji, by przekonać się o wysokim poziomie uczestników programu. Dwie pary (Filip Bobek i Hanna Żudziewicz oraz Julia Żugaj i Wojciech Kucina) otrzymały po 38 punktów. Jednak to żywiołowa blondynka zgarnęła całą pulę. Vanessa Aleksander i Michałem Bartkiewiczem gorącym paso doble sprawili, że jurorzy oraz widzowie rozpłynęli się z zachwytu. Znana ze szczerych oraz często krytycznych opinii, Iwona Pavlović, nie mogła się ich nachwalić, a poziom ich umiejętności tanecznych określiła jako mistrzowski.

Kim jest aktorka, której już teraz wróży się zwycięstwo w programie? Vanessa Aleksander urodziła się 16 września 1996. Jej matka jest Słowaczką, a ojciec Polakiem. To właśnie im zawdzięcza talent do skomplikowanych układów tanecznych. Rodzicie aktorki są bowiem byłymi łyżwiarzami figurowymi. Niemal od dziecka wiedziała, że aktorstwo jest jej pisane. Już jako nastolatka dołączyła do aktorskiej grupy młodzieżowej działającej przy stołecznym Teatrze Rampa.

Marzyła jej się gra w filmach zaczęła więc wysyłać maile do agencji aktorskich. Obiecywała w nich, że da z siebie wszystko. Jak wspominała, odezwała się jedna osoba, z którą współpracuje do dziś.

Tylko my dwoje wiemy, ile nastałam się w kolejkach do najróżniejszych castingów. Aż w końcu, w dniu odebrania świadectwa w ostatniej klasie liceum, jeszcze przed maturami, przyszła pierwsza ważna propozycja, potem druga, trzecia... - mówiła niedawno w rozmowie z magazynem "Zwierciadło".

Vanessa Aleksander: Aktorka wszechstronna

Na małym ekranie Vanessa zadebiutowała w 2014 roku w "Ojcu Mateuszu". Rok później premierę miały "Wojenne dziewczyny", gdzie zagrała jedną z głównych ról, obok Aleksandry Pisuli i Marty Mazurek. Od tamtej pory regularnie pojawia się na ekranach.

W rozmowie z Interią przyznała, że ma w życiu zawodowym farta. Od ekranowego debiutu zdecydowanie nie może narzekać na prace i może przebierać w ofertach. Jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że wiele osób patrzy na nią przez pryzmat jej urody. Śliczną blondynkę o niebieskich oczach łatwo zamknąć w szufladzie.

Trudno odejść od moich warunków. Wiem, jak wyglądam. Jestem blondynką, mam niebieskie oczy, więc wiem, jakie role najłatwiej jest mi proponować - stwierdziła Aleksander.

Swoimi rolami udowadnia, że daleko jej od stereotypowej blondynki. Przełomem była rola w filmie "Sala Samobójców. Hejter". Z kolei swój komediowy talent pokazała w "The Office PL". Artystyczne ambicje spełnia również na deskach teatrów. Od 2019 związana jest z warszawskim Teatrem Współczesnym.

Teraz przełamuje kolejne granice w "Tańcu z Gwiazdami". I to z sukcesami! Utalentowanej aktorce kibicują również znane osoby z branży, w tym jej przyjaciółka Natalia Szroeder, która zdobyła Kryształową Kulę w 2017 roku. Uczestnik poprzedniej edycji, Maciej Musiał, też mocno trzyma kciuki za swoją koleżankę po fachu.

Vanessa Aleksander jest obecnie jedną z najbardziej zapracowanych aktorek młodego pokolenia. W rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że dla "Tańca z Gwiazdami" zrezygnowała z pewnego projektu. Obecnie gwiazda stara się połączyć treningi oraz pracę w teatrze.

Faktycznie teraz ten czas jest bardzo intensywny. Na szczęście udało się zrobić tak, że na spektakle w trakcie trwania programu znalazłam wspaniałą dublurę. Film, który miałam realizować w trakcie programu, również mi się przesunął troszkę w czasie. Z pewnej rzeczy zrezygnowałam, to był też taki mój świadomy wybór, żeby móc się poświęcić tej przygodzie i żeby móc się w nią w pełni zaangażować, ale przede wszystkim w trosce o swoje zdrowie, bo myślę, że przez większość swojego dorosłego życia troszkę je zaniedbywałam - wyznała.

Vanessa Aleksander wyjawiła, że udział w "TzG" to spełnienie jej dziecięcego marzenia