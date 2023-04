Natalia Siwiec nago! Gwiazda odważnie pręży się na łodzi

Beata Kozidrak wraca do reklamy! O zarobkach sprzed lat może zapomnieć

Natalia Siwiec od paru lat mieszka w słonecznym Meksyku, gdzie wyjechała z mężem Mariuszem Raduszewskim i kilkuletnią córką Mią. Miss Euro chętnie zamieszcza w sieci relacje ze swojego rajskiego życia, oczywiście przy okazji chwaląc się swoją boską sylwetką. Tym razem Natalia Siwiec naprawdę zaszalała! Co to były za zwariowane chwile! "Och, moje słabe serce!" - ani chybi wykrzyknie niejeden fan Natalii Siwiec na widok tych zdjęć. Gwiazda postanowiła wypoczywać od trudów życia influenserki, szalejąc nago na łódce. Relację z tego ważnego wydarzenia zamieściła na Instagramie, a kadry obiegły cały kosmos. Fani mogą teraz zazdrościć falom oceanu, które widziały jeszcze więcej wdzięków Natalii Siwiec.

Natalia Siwiec. Kiedy stała się sławna? Jak zaczynała Natalia Siwiec?

Kim jest ta polska, a teraz już właściwie polsko-meksykańska celebrytka? Przypominamy jej historię. Natalia Siwiec pojawiła się w polskim showbiznesie dosłownie z dnia na dzień. Pewnego dnia w 2012 roku zasiadła na trybunach stadionu piłkarskiego w koszulce z orłem i nagle wszyscy zaczęli robić jej zdjęcia. Natalię okrzyknięto Miss Euro. Lata lecą, a Natalia Siwiec idąc z duchem czasu pokazuje się nam przede wszystkim za pośrednictwem Instagrama, zarabiając na reklamowaniu wszelakich produktów, głównie kosmetyków.

