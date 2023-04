Natalie Portman wydała "Bajki" dla dzieci. Książka-cegiełka wesprze psychiatrię dziecięcą w Polsce

Przyjaciółka wpędziła Herbuś w ogromne kłopoty. Choć długi po niej spłaca do dziś, to wybaczyła jej oszustwo

Natalie Portman to aktorka, która w swoim dorobku ma role w największych hollywoodzkich produkcjach. Na wielkim ekranie zadebiutowała u boku Jeana Reno w kultowym „Leonie zawodowcu”. Jest jedną z najpopularniejszych gwiazd Hollywood, nagrodzoną Oscarem za główną rolę w „Czarnym łabędziu”, oraz aktywistką walczącą o prawa kobiet i wspierającą organizacje pomagające osobom w kryzysach humanitarnych.

Autorką książki dla dzieci Portman została w 2021 roku, kiedy w USA ukazał się zbiór opowiadań „Natalie Portman’s Fables”. Książka zdobyła pozytywne recenzje krytyków i czytelników za oceanem, którzy docenili ją za piękne ilustracje i wartościowe treści. Od 12 kwietnia z inicjatywy Impact’23 książka dostępna jest także w Polsce na platformie Allegro.

„Bajki” to trzy klasyczne przypowieści w interpretacji Natalie Portman

„Bajki” to klasyczne opowiadania w interpretacji Natalie Portman, która do znanej treści dodaje elementy nowoczesnego, otwartego i tolerancyjnego świata. Sama Natalie tak mówi o motywacji do napisania książki:

„Kiedy na świecie pojawiły się moje dzieci, zaczęłam pisać opowiadania, które miały pomóc im zrozumieć świat i pokazać, jakie wartości są dla mnie ważne. Te klasyczne opowieści mają wspaniałe przesłania (ciężka praca się opłaca, wytrwałość i zapał wygrywają z pychą i pośpiechem, obfitość może być niebezpieczna) i są świetnymi sposobami na przedstawienie historii i morałów, które znamy i lubimy, ale również świata, w którym nie występują już stereotypy. Chciałabym, żeby moje bajki były bezpiecznym miejscem, gdzie nie wartościuje się, nie ocenia, akceptuje inność, różnorodność, a przy tym, żeby były zabawne. Mam nadzieję, że te opowieści spodobają się Wam i Waszym dzieciom.”

Książka Natalie Portman czyni dobro

Aspekt równości, tolerancji i otwartości był niezwykle ważnym impulsem do podjęcia decyzji o wydaniu książki w Polsce. Oprócz oczywistych korzyści z jej zakupu, jak pomoc dzieciom w zrozumieniu świata przez klasyczne historie zająca i żółwia, trzech świnek czy myszy miejskiej i myszy domowej, sprzedaż książki przyczyni się do wsparcia ogólnopolskiej akcji charytatywnej #ZDROWIE W GŁOWIE realizowanej przez Fundację TVN. „Czytanie książek dzieciom, pokazywanie im przez nie świata jest ogromnie ważne. Książki wzbogacają i kształtują nas jako ludzi i społeczeństwo. Dochód ze sprzedaży bajek napisanych przez Natalie Portman to pomoc dla chorych dzieci. Dziękuję ImpactCEE oraz serwisowi Allegro za realizację tej szczytnej inicjatywy. Czytajmy książki” - Katarzyna Kolenda-Zaleska, prezes Fundacji TVN. Cały przychód ze sprzedaży książki trafi bezpośrednio do Fundacji TVN nie tylko dzięki ImpactCEE i Allegro.

