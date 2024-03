Tak nieumalowana Dorota Naruszewicz, czyli Beata z "Klanu", wygląda w wieku 53 lat

Dorota Naruszewicz, czyli Beata z "Klanu", to dla fanów polskich seriali postać legendarna. Aktorka znalazła się w pierwszej obsadzie telenoweli TVP. Z produkcji odeszła w 2011 roku. Do popularności z czasów "Klanu" Dorota Naruszewicz nigdy nie wróciła, ale aktorka jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie regularnie zamieszcza swoje zdjęcie. Gdy patrzymy na aktualne fotki Beaty z "Klanu", mamy wrażenie, że nic się nie zmieniła od końcówki lat 90. Ostatnio Dorota Naruszewicz jednak przeszła samą siebie. Na najnowszych zdjęciach widzimy nieumalowaną Beatę z "Klanu" w wieku 53 lat! Nie do wiary, że ona tak wygląda. Gdybyśmy spotkali ja na ulicy, pomyślelibyśmy, że to jakaś nastolatka. Kto wie, czy w sklepie sprzedawca nie poprosiłby Doroty Naruszewicz o dowód. Pod artykułem znajduje się galeria starych i nowych, niesamowitych Beaty z serialu "Klan".

Dorota Naruszewicz rozwód, śmierć mamy. Co działo się u Beaty z "Klanu" po odejściu z serialu?

Przez lata życia z dala od kamer sporo się u aktorki działo. Dorota Naruszewicz ma za sobą burzliwy rozwód i śmierć ukochanej mamy, którą Beata z "Klanu" długo się opiekowała. Kobieta cierpiała na chorobę Alzheimera. - Mam poczucie, że całe jej życie znajduje się w moich rękach. Gdyby była zdrowa, to nasza relacja byłaby piękna, ale zupełnie inna. Choroba sprawiła, że się do siebie bardzo zbliżyłyśmy. Mam do niej dużo cierpliwości i ciepła -mówiła kiedyś aktorka w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Mama Doroty Naruszewicz zmarła 29 grudnia. Gwiazda serialu "Klan" mocno przeżyła też rozstanie z Tomaszem Żórawskim. - Złapałam bardzo solidnego doła. Wiedziałam, że muszę się ogarnąć, ponieważ dzieci zaraz do mnie wrócą. Poszłam do psychiatry, pogadałam, popłakałam. On mi pomógł. Nie bałam się pomóc sobie w momencie, gdy poczułam, że nie jest fajnie - wyznała Dorota Naruszewicz w podcaście "Damy w mieście".

