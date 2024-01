Nie żyje najbliższa osoba słynnej Beaty z "Klanu"! Ostatnie chwile życia były dramatyczne

Nie do wiary. Grażyna Torbicka odmłodziła się o 10 lat. Zobacz jak to zrobiła

Słynna Beata z serialu "Klan", czyli Dorota Naruszewicz, miała koszmarną końcówkę 2023 roku. 29 grudnia zmarła bowiem jej ukochana mama. Aktorka zamieściła na Facebooku poruszający wpis. - Dziś o 11.30 odeszła moja Mama. Śliczne jest to zdjęcie - napisała była gwiazda serialu "Klan". Mama Doroty Naruszewicz przed śmiercią ciężko chorowała. W 2017 roku potwierdzono straszną diagnozę - okazało się, że kobieta cierpi na chorobę Alzheimera. - Mam poczucie, że całe jej życie znajduje się w moich rękach. Gdyby była zdrowa, to nasza relacja byłaby piękna, ale zupełnie inna. Choroba sprawiła, że się do siebie bardzo zbliżyłyśmy. Mam do niej dużo cierpliwości i ciepła - wyznała Dorota Naruszewicz w rozmowie z "Dobrym Tygodniem". Najtrudniejsze chwile Beata z "Klanu" przeżywała w trakcie pandemii koronawirusa. Ośrodek, w którym przebywała jej schorowana matka, został zamknięty dla gości i Dorota Naruszewicz nie mogła widywać się z mamą. Historia aktorki i jej matki przypomina akcję serialu "Klan". Tam na chorobę Alzheimera zachorował senior rodu Lubiczów i dziadek Beaty (w tej roli niezapomniany Zygmunt Kęstowicz).

