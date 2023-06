„Nie jak małpa”! Irena Kamińska-Radomska uczy, jak jeść banany

Spis treści

Irena Kamińska-Radomska – była mentorka „Projektu Lady” – szuka dla siebie miejsca w mediach, po zakończeniu nagrywania show, w którym szkoliła niesforne nastolatki. Swoich sił próbuje na Instagramie, gdzie w ostatnim czasie nagrywa filmiki, w których próbuje przekazać obserwującym wskazówki dotyczące tego, jak zachować się w kłopotliwych sytuacjach. Jak się okazuje, jedną z takowych może być… jedzenie banana. Najwyraźniej całe życie robiliście to źle! I nie, nie chodzi o odwieczny dylemat, od której strony obierać owoc.

Kamińska-Radomska wypowiedziała wojnę wszystkim jedzącym banany „jak małpa”. Jeśli do tej pory traktowaliście owoc jako szybką, zdrową i do tego praktyczną przekąskę, powinniście zmienić swoje podejście do niego. Zamiast szybkiego obrania go ze skórki pochłonięcia a kilku konkretnych kęsach, byłą mentorka proponuje konsumpcję z pomocą talerzyka i sztućców. Jeśli do tej pory jedzenie banana nie było dla was kłopotliwe, teraz będzie… Bo jeżeli za każdym razem będziecie musieli robić to z zaproponowany sposób, znacznie zmniejszy się liczba sytuacji, w których będziecie mogli pozwolić sobie na niego.

Na krótkim filmiku z instruktażem jedzenia banana Kamińska-Radomska tłumaczy, czego zdecydowanie nie robić z owocem.

– Już wspominałam, jak nie jeść lodów. A teraz powiem, jak nie jeść banana. Otóż, nie jemy go "jak małpa" – rozpoczęła swój instruktaż Kamińska-Radomska, gryząc banana, i kontynuowała: – Banana powinno się zjeść nożem i widelcem z talerzyka.

Nagranie, które już stało się hitem internetu, opatrzone zostało odpowiednim opisem. Zawarta w nim została dalsza częsć instrukcji jedzenie bananów.

– Oczywiście banana można też zjeść samym widelcem. W wypadku deserów ważna jest ich forma. Do niej dostosowuje się sztućce – dodała była mentorka w opicie posta z nagraniem.

Oczywiście na reakcję obserwujących nie trzeba było długo czekać. Wśród komentarzy szybko pojawiły się i te zwracające uwagę na niepraktyczność porady.

„Nie wiem jak inni ale ja zawsze jak jadę, idę na jakąś wycieczkę mam talerzyk i sztućce by zjeść banana 🤣🤣🤣🤣🤣” „Czyli nie powinnismy dawać dzieciom bananów jako przekąski do szkoły? Raczej nie ma szans na zjedzenie go sztućcami na talerzu…” „Na bankiecie, w restauracji hotelowej - owszem. Natomiast na pikniku, wycieczce, w podróży - jemy „jak małpa”.” „Irena Kamińska-Radomska radzi, by banana jeść tylko za pomocą sztućców” „Granica między dobrym wychowaniem a pretensjonalnością bywa przez niektórych niezauważona…” – możemy przeczytać pod postem z filmem.

Hmm? Od dzisiaj jedzenie banana tylko z talerzyka?