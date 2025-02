Nie płaci składek ZUS i nie żałuje! Piasek uderza w kolegów z branży. Mocne słowa o emeryturach

Andrzej Piaseczny nie ma złudzeń co do swojej przyszłej emerytury – nie liczy na wsparcie od państwa, ponieważ sam nie płaci składek ZUS. W przeciwieństwie do wielu kolegów z branży, którzy narzekają na niskie świadczenia, Piasek jasno stawia sprawę: to indywidualna decyzja każdego artysty.