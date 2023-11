Leonard Pietraszak błagał syna o wybaczenie. Co doprowadziło do konfliktu?

Co się stało?

Małgorzata Tomaszewska marzyła o córeczce

Wieść o drugiej ciąży Małgorzaty Tomaszewskiej rozeszła się szerokim echem w mediach. Gwiazda "Pytania na śniadanie" i prowadząca "The Voice of Poland" i "The Voice Senior" ciążowy brzuszek przestała ukrywać latem, a jej odmienny stan potwierdzili na antenie jej koledzy z popularnej śniadaniówki. Córka Jana Tomaszewskiego jeszcze niedawno mówiła dziennikarce Super Expressu, że marzy o córeczce. Prezenterka ma z mężem Ahmetem Seygi Yigit Tarci już 6-etniego synka Enzo, który już wrotce będzie dumnym starszym bratem. Prezenterka zdradziła, że jej marzenia się spełniły i będzie miała dziewczynkę.

Małgorzata Tomaszewska odwiedziła mamę w Dubaju

Zanim dojdzie do rozwiązania, Małgorzata Tomaszewska wybrała się na krótki odpoczynek i naładowanie akumulatorów w ciepłych promieniach dunajskiego słońca. Gwiazda chętnie pozowała na plaży, gdzie spędzała czas z synkiem Enzo. Ale do Dubaju nie pojechała tylko na wakacje. Przede wszystkim chciała przed porodem spotkać się z ukochaną mamą. Katarzyna Calińska-Moura od lat mieszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Wcześniej była odnoszącą sukcesy sportsmenką. Małgprzata wrzuciła do sieci zdjęcie z mamą. Już wiadomo po kim odziedziczyła urodę.

Kim jest mama Małgorzaty Tomaszewskiej?

Katarzyna Calińska-Moura w 2011 r. wyszła ponownie za mąż. Jej wybrankiem jest Szwajcar - Pascal Moura. Para mieszka w Dubaju. W młodości Katarzyna Calińska była uznaną sportsmenką i mistrzynią Polski w tenisie stołowym. Zamiłowanie do tego sportu odziedziczyła z pewnością po swojej mamie Danucie Szmidt-Calińskiej, wielokrotnej mistrzyni Polski w tenisie stołowym i ziemnym. Po ślubie z Janem Tomaszewskim pani Katarzyna poświęciła się rodzinie - wychowała dwie córki. Małgorzatę znają wszyscy telewidzowie, Paulina jest prawniczką.

Małgorzata Tomaszewska opowiada o ciąży. Gwiazda „Pytania na śniadanie” czeka na córeczkę? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.