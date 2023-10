i Autor: Akpa/EastNews

Długo było to owiane tajemnicą

Nie uwierzycie, kim jest pasierbica Piotra Polka! To znana posłanka opozycji

Piotr Polk to jeden z najpopularniejszych aktorów. Widzowie pokochali go za rolę w serialu "Ojciec Mateusz". Teraz można go oglądać także w serialu "Przyjaciółki". Mało kto wie, że pasierbicą znanego i lubianego aktora jest posłanka Koalicji Obywatelskiej.